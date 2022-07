Cena in bianco e Fiera San Giacomo, raccolti oltre 5mila euro per il Cro

MANIAGO – Una serata benefica di successo dove molti maniaghesi hanno partecipato alla recente cena in bianco, organizzata dall’Ascom-Confcommercio mandamentale, a favore dell’Area giovani del Cro di Aviano e dedicata alla giovane originaria di Fanna Ilaria Di Carlo, prematuramente scomparsa la scorsa estate.

«Un’iniziativa di solidarietà, ripresa dopo due lunghi anni di pausa imposta dalla pandemia, che ci ha permesso di raccogliere la bella cifra di 5mila e 410 euro per una buona causa» queste le parole del presidente Ascom di Maniago Flavio Rosolen che, ancora una volta, dimostra come l’interesse di una associazione di categoria non sia rivolta solo allo sviluppo del tessuto commerciale ma, anche, verso un impegno costante nel sociale e nel volontariato.

Una serata segnata da una pioggerella intermittente che però non ha intimorito i commensali che sono rimasti in piazza facendo comunità tra chiacchere e gustando le pietanze in tavola – preparate con cura dai pubblici esercizi e servite con professionalità dai commercianti – fino a conclusione della festa. Un plauso è stato rivolto dagli organizzatori alle persone che in maniera volontaria si sono messe a disposizione, alle aziende che hanno fornito prodotti alimentari e bibite e all’associazione Amici Danza Maniago per le procedure amministrative legate all’ evento.

Un modo di stare assieme e di fare squadra che si è poi ripetuto, con lo stesso entusiasmo, nello scorso weekend per la riedizione della 24.ma edizione della Fiera di San Giacomo, la tradizionale due giorni di eventi, divertimento e cultura per famiglie e bambini, e non solo, con i negozi che hanno garantito l’apertura fino a notte fonda. «Una manifestazione – ha sottolineato Rosolen – che porta la firma della delegazione maniaghese di Ascom-Confcommercio che, oltre al prezioso apporto delle singole attività commerciali, ha fatto sinergia con l’ecomuseo Lis Aganis e l’amministrazione comunale che ha concesso un adeguato contributo.