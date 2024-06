Centro studi Pasolini, Marco Salvadori è il nuovo presidente

CASARSA – Si è riunito giovedì sera, 20 giugno, a Casarsa della Delizia il nuovo consiglio di amministrazione del Centro Studi Pasolini, ora composto dai due consiglieri nominati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Marco Salvadori e Valentina Gasparet (che hanno preso il posto dei componenti in scadenza Flavia Leonarduzzi e Antonio Danin) e da Antonio Cesare Marinelli, in carica già dal 2022

In questa seduta di insediamento, il consiglio ha eletto il nuovo presidente del Centro Studi, Marco Salvadori, che subentra a Flavia Leonarduzzi. Casarsese di origine, ha lavorato per oltre venti anni per il Comune di Casarsa come responsabile dell’Ufficio cultura e direttore della Biblioteca civica, nonché coordinatore del Sistema bibliotecario Tagliamento Sile; dal 2019 lavora per il Comune di Spilimbergo con funzioni di posizione organizzativa dell’Area Cultura Turismo, è direttore della biblioteca civica “B. Partenio” e coordinatore del Sistema bibliotecario “Peraulis”.

Salvadori ha seguito la nascita e lo sviluppo del Centro Studi Pasolini con funzioni di segreteria ed organizzazione generale. Ha collaborato con tutti i presidenti che si sono avvicendati negli anni, coordinando le attività dell’amministrazione comunale con quelle del Centro in materia pasoliniana e ha fatto parte anche del Comitato scientifico. Ha tenuto conferenze su Pasolini e gli anni casarsesi in varie località d’Italia ed è autore di saggi e ricerche di storia locale, che spesso incrociano le vicende di Pier Paolo e del fratello Guido Alberto.

“E’ un onore – ha dichiarato ieri Salvadori – accettare questo incarico che mi riempie di orgoglio e completa un percorso che ho fatto nel Centro Studi dalla nascita. L’operato di questo nuovo Cda si innesta sulle tracce segnate dalla presidenza di Flavia Leonarduzzi , che ringrazio personalmente per l’impegno, la passione e la dedizione con cui si è dedicata in questi anni. La volontà è quella di dialogare con tutti gli enti, istituzioni e appassionati studiosi che lavorano attorno al poeta casarsese, per trovare nuove suggestioni e rinnovare le proposte già importanti che il Centro studi propone. Ci aspettano appuntamenti importanti come il 2025, anno in cui ricorderemo il 50°moanniversario della morte di Pier Paolo, e l’affascinante proposta di Go2025. Saremo a disposizione per dare qualità e sostanza alla ricca offerta culturale della Regione Friuli Venezia Giulia”

Valentina Gasparet, di San Vito al Tagliamento, operatrice culturale e giornalista pubblicista, è nota per essere curatrice dal 2002, insieme a Gian Mario Villalta e Alberto Garlini, del festival letterario Pordenonelegge.it e di tutti gli eventi collaterali sul territorio regionale e nazionale Si è occupata di comunicazione e pubbliche relazioni, attualmente collabora all’organizzazione di eventi, incontri con gli autori, esposizioni e si interessa in particolare di letteratura per ragazzi. È inoltre componente della giuria del Premio di poesia “Pierluigi Cappello” (collegato al Premio Malattia della Vallata) e del Premio letterario Caterina Percoto (Comune di Manzano).

“È una grande gioia – ha dichiarato ieri – oltre che un grande onore, ricevere questa nomina. Il Centro studi Pasolini l’ho visto nascere e crescere e ho collaborato a diverse iniziative fin dai primi anni della sua attività. C’è anche un pizzico d’emozione perché per me è un po’ un “ritorno a casa”, in un luogo a cui sono molto legata anche affettivamente”.