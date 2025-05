Inaugurato il Circolo Culturale “Carlo Cojazzi”

ROVEREDO – Ha aperto le porte alla collettività e alla cultura l’antico casale Cojazzi, sito nel cuore di Roveredo in Piano, in Via Donatori del Sangue 18/A, grazie ad un’opera di ristrutturazione e ad un progetto voluto da Benedetta Cojazzi, avvocato e persona sensibile alla cultura, con un orizzonte volto alla vita nel significato più completo del termine.

È nato così ufficialmente il 9 maggio, alla presenza del Sindaco di Roveredo Paolo Nadal, dell’assessore alla cultura Daniela Guiotto, del parroco Padre Andrea Della Bianca e di rappresentanti di associazioni tra cui l’ Auser, la Filarmonica di Roveredo e la FIDAPA di Pordenone, il Circolo Culturale “Carlo Cojazzi”.

La sua fondatrice e Presidente, Benedetta Cojazzi, ha voluto con determinazione e passione dare un seguito alla lunga tradizione di famiglia, come ha ben spiegato, commosso, il dott. Giovanni Paolo Cojazzi, 87 anni, presente alla cerimonia: ”Mio padre Carlo Cojazzi, uomo amato e stimato da tutto il paese, veniva semplicemente indicato dai cittadini come l’Avvocato, parola che racchiudeva rispetto e riconoscenza per il suo operato. Il suo nome di battesimo voleva ricordare quello di un altro rappresentante della famiglia Cojazzi, Don Carlo Cojazzi, un sacerdote vissuto dal 1828 al 1909, che per 50 anni è stato sostegno e conforto per la comunità di Roveredo”.

Un tributo sentito e motivato dalle finalità che il Circolo si propone: “promuovere valori di cultura e solidarietà, nonché impegno, valori che essi stessi hanno incarnato”.

La Presidente Benedetta Cojazzi ha sottolineato come si voglia dare espressione, nello spazio dell’antico casale, alla musica, all’arte, alla creatività, alla letteratura, opportunamente inseriti nel progetto di vasta portata a cui si prepara Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027.

Questi i prossimi appuntamenti in calendario:

il 16.5.2025 ore 19.33 “11.11 i numeri doppi & la numerologia pitagorica” conferenza esperienziale sulla numerologia pitagorica.

Il 25.5.2025 ore 9.00-16.00 “Seminario Sana Nutrizione” tenuto da Lina Lo Faro specializzata in dietetica cinese presso scuola MTC di Firenze.

Il 15.6.2025 dalle 7.00 alle 19.00 una “Giornata Benessere” con operatori olistici e bancarelle a tema.

Il 29.6.2025 alle ore 17.30 “ricordando le grandi donne del novecento”, un evento in memoria della cantante lirica Mafalda Micheluzzi, che ha introdotto per la prima volta la Lirica in RAI e ha calcato i palcoscenici in tutto il mondo e di Rita D’Andrea in Cojazzi che fu la sua insegnante di canto proprio a casa Cojazzi a Roveredo in Piano.

Un invito a riscoprire, in un accogliente giardino e confortevole casale, i profumi di un tempo, la socialità, la tranquillità, in una prospettiva di eventi sempre qualificati ed adatti ad un vasto pubblico.

Per restare informati sugli eventi si può seguire la pagina FB “Circolo Carlo Cojazzi”.

Antonietta Maria Di Paola