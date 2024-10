Clautunno, sport e tradizione il 12 e 13 ottobre

CLAUT – La magia dell’autunno trasformerà Claut in un palcoscenico di colori, sapori e suoni nel weekend del 12 e 13 ottobre per l’appuntamento con la nuova stagione. Piazza San Giorgio diventerà il cuore pulsante di “Clautunno”, la festa che celebra le tradizioni locali con stand enogastronomici, artigianato e una serie di eventi sportivi e musicali. Le vie del centro si animeranno con stand che offriranno prodotti tipici della stagione. Non mancheranno birrifici artigianali, commercianti e produttori locali che esporranno le loro eccellenze.

Tra una porzione di caldarroste e un bicchiere di vin brûlé, l’intrattenimento sarà assicurato con musica live e animazione. Sabato 12 ottobre, dalle ore 16, i Funktastici saliranno sul palco. La band porterà il pubblico in un viaggio musicale dagli anni ’70 dello Studio 54 fino al sound new wave degli anni ’80, con ritmi funky e groove irresistibili. Domenica 13 ottobre, la festa continuerà: dalle ore 15.30, i più piccoli potranno divertirsi con Pastroccio Dibolle e il suo spettacolo di bolle di sapone giganti, e dalle ore 16 spazio alla nostalgia con i Turbo Max, tribute band di Max Pezzali e 883. Attivi dal 2010, i Turbo Max faranno rivivere i grandi successi che hanno segnato una generazione.

Gli amanti dello sport e della natura potranno partecipare a due eventi organizzati dall’ASD Magredi Mountain Trail. Sabato 12 ottobre si terrà ClauTrail, un trail autogestito con due percorsi mozzafiato: 16 km con 900 metri di dislivello positivo e 29 km con 1.800 metri di dislivello positivo. La partenza sarà alle ore 10 da Piazza San Giorgio, con iscrizioni in loco dalle 8.30 alle 9.45. I percorsi includeranno passaggi panoramici e ristori al Rifugio Pradut e Casera Casavento. Maggiori informazioni sul sito www.asdmagredimountaintrail.com. Domenica 13 ottobre tornerà La Clautana, una marcia non competitiva aperta a tutti, con quattro percorsi tra i torrenti Settimana e Cellina: 6 km con 100 metri di dislivello positivo, 12 km con 170 metri di dislivello positivo, 14 km con 400 metri di dislivello positivo e 17 km con 800 metri di dislivello positivo. La partenza libera sarà dalle 8.30 alle 10 dalla pizzeria New Tre Pini, zona Palaghiaccio, con arrivo previsto in Piazza San Giorgio.

Gli amanti del pattinaggio potranno divertirsi al Palaghiaccio dalle 20 alle 22 di venerdì e dalle 9 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19 di sabato e domenica.

Sarà un fine settimana imperdibile per immergersi nelle tradizioni autunnali, gustare i sapori locali e vivere momenti di sport e divertimento in uno scenario naturale unico come quello delle Dolomiti friulane.