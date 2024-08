Concerti Brass Festival il 29 agosto a Porcia

PORCIA – Giovedì 29 Agosto alle ore 21, alla Barchessa di Villa Correr Dolfin, si terrà il quinto appuntamento della rassegna Brass Festival organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”, in collaborazione con il Concorso “Città di Porcia” e il Comune di Porcia, con protagonista il Quintette Bacchus di Parigi.

Il direttore e prima tromba del Quintetto, Lucas Lipari Mayer, è stato vincitore del Primo Premio al Concorso Città di Porcia del 2018. Completano l’ensemble Victor Meignal, tromba, Camille Jody, corno, Felix Bacik, trombone e Corentin Sureau, tuba.

Il concerto, dal titolo “Colori Americani”, rappresenta un programma di viaggio che interroga le molteplici identità della musica americana. Un viaggio che non si proibisce alcuna estetica e passa allegramente dal classico al jazz e alla musica popolare, tra repertorio originale e arrangiamenti su misura scritti per il Quintetto. Musiche di Bernstein, Gershwin e Armstrong.

A questo concerto seguirà l’appuntamento di martedì 3 Settembre “Ottoni all’Opera!”, con protagonista il Quintetto di Ottoni del Teatro Alla Scala, con musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Bernstein.

L’ingresso è gratuito.

Per info: Ass.Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434 590356 – 3357814656

Bacchus Quintette de Cuivres

Vincitore del 1° Premio di Musica da Camera del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, si esibisce con programmi eclettici e misti, che mescolano musica classica, jazz e musica popolare.

Il Quintetto di ottoni Bacchus, fin dai suoi inizi, non ha mai smesso di stupire e sedurre. I cinque musicisti del Quintetto, vincitori di numerosi concorsi internazionali e giovani ambasciatori del suono “à la française”, decidono nel 2014 di formare un quintetto di ottoni per mettere in luce le più belle pagine del repertorio originale ma anche per sviluppare un intero pezzo di repertorio, sinfonico o pianistico, organizzato su misura.

Il Quintette Bacchus si è esibito in numerosi concerti e festival (festival Vents d’hiver a Les Invalides di Parigi, Val de Coppers, Festival di Pontlevoy, Eurocuivres, festival Vox Musica, Jeudis Musicaux de Royan, festival d’organo a Bergerac… lo si è potuto ascoltare recentemente anche sulle onde di France Musique per lo spettacolo “Génération Jeunes Interprètes” di Gaëlle Le Gallic.

Il Quintetto costruisce anche partnership artistiche, collaborando con altri musicisti. Ha così sviluppato uno stretto legame con l’organista Louis Jullien con il quale ha creato un programma Quintetto di ottoni e organo intorno ai “Quadri di un’esposizione” di Moussorgski (in tour).

Il Quintetto Bacchus è stato accompagnato per diversi concerti dalla Musique des Gardiens de la Paix di Parigi in un concerto per quintetto di ottoni e orchestra d’armonia. Forte di questa esperienza e in costante desiderio di confronto artistico, il Quintetto dona alle orchestre d’armonia in tutta la Francia momenti di condivisione musicale con pezzi per quintetto di ottoni e orchestra.