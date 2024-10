Concerto Orchestra Tre di Roma il 5 ottobre a Porcia

PORCIA – Sabato 5 Ottobre, alle ore 20.30, nella Chiesa di Sant’Agnese a Rorai Piccolo di Porcia, si terrà il concerto “Austria Felix”, organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Associazione Rime Mute, il Comune di Porcia e la Fondazione Friuli.

Un’occasione unica per ascoltare l’acclamata Roma Tre Orchestra, che sta realizzando una tournée celebrativa del classicismo musicale austriaco, presentando due gioielli del repertorio: il “Concerto in Re Maggiore” di Haydn e il “Concerto Jeunehomme” (giovanotto) di Mozart.

In questa affascinante serata, il giovane primo violoncello Alessandro Guaitolini ed il pianista italiano Matteo Bevilacqua al pianoforte, si esibiranno come solisti nei rispettivi concerti.

Gli artisti guideranno il pubblico attraverso un viaggio emozionante nel cuore della musica classica, offrendo un programma ricco di bellezza e virtuosismo. Un’esperienza da non perdere per gli amanti della musica e per chi desidera immergersi nell’eleganza e nella maestria dei grandi Maestri austriaci.

L’ingresso al concerto è gratuito.

Alessandro Guaitolini

Nato a Roma, Alessandro Guaitolini ha iniziato lo studio del violoncello all’età di 11 anni con il Maestro Graziano Nori. Nel 2008 è stato ammesso al corso istituzionale di violoncello presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, conseguendo il diploma con il massimo dei voti in soli sei anni sotto la guida di Maurizio Massarelli. Ha partecipato regolarmente ai concerti dell’Orchestra del Conservatorio di Santa Cecilia, sia come violoncellista di fila che come primo violoncello, sotto la direzione di eminenti direttori.

Ha avuto l’opportunità di perfezionarsi attraverso masterclass tenute da rinomati maestri, tra cui Giovanni Sollima, Ernst Reijseger e Denis Shapovalov. Nel 2012 ha debuttato come solista a Firenze, eseguendo il concerto n.1 in do maggiore di F. J. Haydn con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Nel 2014 ha vinto una borsa di studio che gli ha permesso di studiare alla Toho Gakuen School of Music di Tokyo con i Maestri Hakuro Mori e Tsuyoshi Tsutsumi.

Successivamente, ha proseguito gli studi con il Maestro Francesco Strano e nel 2014 è stato ammesso al corso di alto perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, dove si è diplomato nel 2017 sotto la guida del Maestro Giovanni Sollima.

Matteo Bevilacqua

“Pianista raffinato, curioso del mondo” – La Repubblica

Matteo Bevilacqua è un pianista concertista italiano, artista in residenza presso la Queen Elisabeth Music Chapel in Belgio, nella classe dei maestri Frank Braley e Avedis Kouyoumdjian.

Uno dei pianisti più interessanti della sua generazione, incide per le etichette Internazionali Naxos Records e Grand Piano. Le sue incisioni sono state trasmesse in Rai Radio 3 e accolte positivamente dalla critica Internazionale (Gramophone, Pizzicato, Crescendo, Amadeus).

Promotore della musica del ‘900 Italiano all’estero, nel 2023 ha inciso l’integrale delle opere pianistiche di Luciano Berio. Vincitore del “Premio Concerti a Teatro” della Fondazione Carispezia, e del Concorso Internazionale “Palma d’oro” di Finale Ligure, ha ottenuto premi in oltre 30 concorsi internazionali, si esibisce regolarmente al Flagey di Brussels, Millennium Amphitheater a Dubai, allo Schlosstheater del Palazzo Schönbrunn a Vienna, al Royal Parc de Bruxelles, all’Arsonic di Mons, al Teatro Civico di La Spezia, al Teatro Palladium a Roma, al Teatro Dei Marsi, al Teatro Massimo di Pescara, al Teatro Savoia di Campobasso. Ha al suo attivo oltre 100 concerti solistici, ed è ospite di numerosi festival e stagioni quali il Vauxhall Festival, il Festival “Castel dei Mondi”, il Mittelfest Festival, il Perosi Festival, il Legno Vivo Festival, la Società del Teatro e della Musica di Pescara, gli amici della musica di Campobasso, Roma 3 Orchestra, l’EEAS (European External Action Service).

Roma Tre Orchestra

Roma Tre Orchestra, fondata nel 2005, è la prima orchestra universitaria di Roma e del Lazio, impegnata nell’eccellenza musicale e nella diffusione della grande musica soprattutto tra i giovani.

Collabora con solisti di fama internazionale e si esibisce in prestigiose sedi culturali romane, tra cui il Teatro Palladium e il Teatro Torlonia. Con la direzione di maestri rinomati come Jan Latham Koenig e Donato Renzetti, ha presentato programmi diversificati che spaziano dalla musica da camera alle sinfonie classiche. La sua serie “Young Artists Piano Solo Series” offre una piattaforma ai talenti emergenti provenienti da tutta Italia. Dal 2017, con la nomina del giovane direttore Sieva Borzak, l’orchestra ha intensificato la sua dedizione ai giovani pianisti attraverso questa serie e altri progetti sinfonici.

La collaborazione con istituzioni culturali e ambasciate, come l’Accademia di Danimarca e l’Ambasciata degli Stati Uniti, evidenzia il suo ruolo significativo nel panorama musicale romano. Finanziata dal Fondo Unico dello Spettacolo della Regione Lazio, è ammessa ai benefici per lo spettacolo dal vivo dal Ministero dei Beni Culturali ed è membro di associazioni di settore come Cidim e Mosaico Musica. La sua presenza nei festival musicali nazionali e la collaborazione con importanti enti artistici italiani testimoniano il suo impegno a promuovere la musica e l’arte in Italia e all’estero.