Confcommercio Ascom: parcheggi gratuiti a San Vito al Tagliamento per il Natale 2024

SAN VITO AL T. – In risposta al malumore espresso dai commercianti di San Vito al Tagliamento nei giorni scorsi attraverso la stampa locale, che chiedevano una revisione della sosta a pagamento e una maggiore disponibilità di parcheggi gratuiti durante il periodo natalizio, Fabio Pillon, Presidente di Confcommercio Ascom Pordenone, si è tempestivamente attivato per avviare un confronto con il Sindaco Bernava e l’amministrazione comunale.

A seguito di un dialogo costruttivo, il Comune ha deciso di esentare dal pagamento i parcheggi della cittadina dal 23 al 31 dicembre 2024 senza dimenticare che già il sabato e la domenica sono gratuiti a seguito di accordi precedentemente assunti con l’amministrazione comunale. Questa iniziativa mira a incentivare lo shopping natalizio e a favorire l’afflusso di clienti nei negozi del centro storico in un momento cruciale per il commercio.

Fabio Pillon ha sottolineato l’importanza di questa decisione, dichiarando: “Ringraziamo il Comune per aver accolto le nostre istanze e per aver dimostrato sensibilità verso le esigenze del commercio locale. La gratuità dei parcheggi in questo periodo strategico rappresenta un segnale positivo di vicinanza alle attività commerciali e ai cittadini, rafforzando il legame tra istituzioni e tessuto economico locale.”

Il periodo natalizio rappresenta infatti un momento di primaria importanza per i negozi di prossimità, che fanno affidamento su questi giorni per una quota significativa del loro fatturato annuale.

L’atmosfera natalizia, unita alla possibilità di fare acquisti senza la preoccupazione di trovare parcheggio, può fare la differenza, attirando non solo i residenti, ma anche visitatori dai comuni limitrofi. Favorire l’accesso ai centri storici con iniziative come questa permette di sostenere la vitalità delle attività locali, che costituiscono il cuore pulsante delle comunità e un argine contro lo spopolamento delle città.

Pur comprendendo le difficoltà legate alla gestione degli stalli, l’Associazione riconosce il valore di questo primo passo e auspica che, insieme all’amministrazione comunale, si possano studiare misure più strutturali e di lungo termine con un’assemblea che verrà convocata nel mese di gennaio 2025, volte a rendere il centro cittadino sempre più attrattivo e accessibile.

Confcommercio continuerà a collaborare con le istituzioni locali per promuovere iniziative che possano sostenere il commercio, valorizzare il territorio e garantire benefici concreti alla comunità.

Il Sindaco Bernava aggiunge: “Ringraziamo Ascom per la continua e costante attività di confronto, sempre costruttivo e proficuo, a supporto delle attività commerciali che riteniamo, senza alcun dubbio, il cuore pulsante dei nostri borghi. In relazione alle disponibilità di bilancio e alle capacità di azione, siamo a completa disposizione del Presidente Pillon e della sua squadra ad individuare misure che possano consolidare San Vito come centro commerciale naturale tra i più belli e prosperi della Regione, grazie allo straordinario valore aggiunto della promozione culturale.

Con la gratuità di fatto dal 21 al 31 dicembre abbiamo lanciato un segnale di apertura, che porterà ad iniziative più strutturali per il 2025. Ribadiamo il fatto che-continua il sindaco- l’estensione della gratuità dei parcheggi a pagamento ha come controindicazione l’occupazione per tutta la giornata lavorativa degli stalli da parte degli addetti delle aziende pubbliche e private del centro. La settimana individuata, viste le ferie e i ponti, è la più indicata per questo tipo di iniziativa.