Corso formazione volontariato Ail Pordenone a Sacile

SACILE – Secondo appuntamento per i volontari Ail Pordenone che si è tenuto nella bella e funzionale Sala della Parrocchia di San Giovanni del Tempio.

Il 7 ottobre 2024 sempre nella medesima sede si era svolta la prima serata di un progetto che per la prima volta ha sostenuto, informato e valorizzato le tante persone del volontariato di questa associazione giunta oramai alle soglie del suo 25mo anno di vita e concreta attività solidale.

Da tempo Ail Pordenone con il suo Presidente e il Consiglio avevano nelle corde di chiamare a raccolta e riunire le innumerevoli persone che da anni e talvolta in assoluto anonimato si prodigano con le loro azioni e utilizzando il loro spazio libero verso il prossimo.

Questa sollecitata esigenza motivata anche per una evidente crescita di risultati e di occasioni che quotidianamente richiedono impegno e disponibilità è stata ulteriormente concretizzata e portata avanti dalla dott.ssa Arianna Pezzutto ( psicologa, da anni nel mondo Ail Pordenone) di concerto con un gruppo di lavoro facente parte l’ Associazione.

Lo scopo e obiettivo di questa 2 iniziali ritrovi è stato fondamentalmente informare, far conoscere e nel contempo confrontare in modo stimolante con la possibilità di aumentare il numero di volontari che possano unirsi a coloro che già operano in ambito di alcuni progetti.

Quindi dopo la precisa,professionale e stimolante introduzione della dott.ssa Arianna Pezzutto , la stessa di volta in volta ha presentato le persone con i loro ruoli e le loro provate mansioni e motivazioni.

Il Presidente Aristide Colombera ha illustrato ,dopo un dovuto cenno alla storia di Ail Pordenone e di come è nata, l’ Assistenza Domiciliare Pediatrica con tutti gli impegni di spesa sostenuti e le risorse umane formate , poi Simone Presotto ( Consigliere) ha esposto l’organizzazione, promozione di eventi e iniziative di sostentamento fondi, e William De Bona ( Vice Presidente) i Moduli di Respiro, Paola Polese ( Consigliera) ha evidenziato gli aiuti alle famiglie , Tiziana Da Ros come responsabile della gestione Casa Nuta Mangina Lama di Marsure di Aviano ha , con accorato sentimento ed emozione, riportato la utilità e funzione di questi alloggi che ospitano i pazienti e loro familiari coinvolti nelle cure presso il Cro di Aviano, poi è stata la volta di un altro settore di fondamentale solidarietà e aiuto quello degli autisti volontari Ail, Luca Capelli e Carlo De Conto, soffermandosi su ciò che comporta il trasporto di pazienti in cura da casa ai centri ospedalieri e la fondamentale regia di Katia in segreteria, infine la chiusura con Stefano Boscariol Responsabile Comunicazione AIL Pordenone che incaricato dal Consiglio ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla Ematologia in vista dell’ apertura inaugurale del nuovo Ospedale di Pordenone e dell’ esclusivo e innovativo progetto di Telemedicina finanziato al Cro di Aviano.

Ha colto poi l’opportunità di sottolineare che la conoscenza di Ail Pordenone e della sua incessante attività e mobilità può avvenire pure consultando il sito internet Ail Pordenone sempre aggiornato ma anche attraverso il periodico Ail News suggerendo i presenti a inviare documentazione e iniziative.Un accenno breve poi sul fatto dell’im portanza delle relazioni e contatti con le istituzioni e i media, locali.

I saluti finali della Dott.ssa Arianna Pezzutto hanno condensato altri pensieri rivolti alla relazione di aiuto, quella tra volontari e volontari con gli operatori sanitari , il vissuto del malato e della sua famiglia, senza dimenticare che tutti i progetti e le loro realizzazioni sono ottenibili grazie alla raccolta fondi e per ciò , in conseguenza pure di una capillare ,, equilibrata e formata azione di marketing.

Stefano Boscariol