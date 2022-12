De Angelis in concerto a Claut contro violenza donne

CLAUT – Claut si sta preparando per un Natale indimenticabile, ma non prima di un ulteriore importantissimo evento legato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne La Giornata si celebra Il 25 novembre ma l’amministrazione clautana, grazie ad una fruttuosa collaborazione con gli altri comuni della Valcellina, ha deciso di prolungare la ricorrenza vista l’importanza del tema.

II 17 dicembre alle 20.30, Edoardo De Angelis terra un concerto intitolato “Anna ha visto la luna”, un recital dedicato a tutte le donne “a cui non siamo mai sufficientemente riconoscenti” II concerto si terrà nella sala convegni del Comune di Claut e l’ingresso è gratuito.

Il noto cantautore si esibira con diversi successi dedicati proprio alle donne tra cui la celebre Lella, lo storytelling di un femminicidio entrato in modo indelebile nella storia della musica leggera italiana.

L’evento è stato organizzato dalle componenti femminili delle amministrazioni della Valcellina: Chiara Barzan, Elena Leschiutta, Teresa Beacco, Mara Martini e Lina Di Daniel per Claut, Franca Teja per Andreis, Monica Boz e Claudia Gasparini per Barcis, Katy Martinelli per Erto e Casso e Claudia Furlan per Cimolais.

Per quanto riguarda i festeggiamenti di Natale, invece, si parte sabato 17 dicembre dalle 14 alle 17: i bambini potranno partecipare a laboratori natalizi presso l’oratorio, in collaborazione con la parrocchia.

Sabato 24 dicembre alle 16, Babbo Natale amvera in grande stile alla gelateria da Criss. Martedi 27, alle 20.30, la chiesa ospiterà come di consueto lo storico concerto ciNatale Per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Claut organizzera una notte di San Silvestro sotto il cielo della Valcellina, sabato 31 dicembre alle 23. La notte di capodanno sarà organizzata da Disco Enigma e promette di essere una serata indimenticabile.

Sabato 7 gennaio alle 17, infine, la sala convegni ospiterà il Bimbobell Show, una festa e animazione per i più piccoli con musica e giochi.