Donne Protagoniste, Pozzi e il restauro cinematografico il 28

PORCIA – Donne Protagoniste, nel secondo appuntamento, venerdì 28 febbraio, ore 17.30, sala Diemoz a Porcia, propone un affascinante viaggio al femminile nell’industria del restauro cinematografico attraverso il racconto tra parole e immagini di Céline Stéphanie Pozzi, project manager presso L’Immagine Ritrovata – film conservation and preservation di Bologna. Il laboratorio, altamente specializzato nel campo del restauro cinematografico, rappresenta un’eccellenza italiana che esporta in tutto il mondo l’arte del fatto a mano.

Fra i restauri più famosi ricordiamo i film di Charlie Chaplin, Buster Keaton, Rossellini, Sergio Leone e varie centinaia di altri titoli europei e internazionali che spaziano dai film dei Fratelli Lumière ai capolavori del cinema di Hong Kong e dell’immenso patrimonio cinematografico indiano.

Céline Stéphanie Pozzi ha lavorato in vari settori, dalla riparazione manuale dei film fino all’utilizzo dei software di ultima generazione, ha partecipato come docente a diverse scuole di restauro che il laboratorio, su richiesta di musei e cineteche, organizza in tutto il mondo. È stata invitata in varie università e istituti europei e internazionali per conferenze e corsi di formazione.

Si è occupata di pubbliche relazioni e ha raccontato, in programmi televisivi, a giornalisti, a studenti e agli ospiti della Cineteca di Bologna l’avventura dei film in laboratorio.

L’incontro, impreziosito dalla proiezione di brevi filmati e da alcuni interventi musicali del maestro Simone Peraz della Scuola Salvador Gandino, è inserito anche nella programmazione annuale dell’UTLE di Porcia che collabora attivamente alla realizzazione della rassegna.

Franca Benvenuti