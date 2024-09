Festa al Centro di rieducazione equestre “Anche noi a cavallo”

PORCIA – «Oggi è una giornata epocale per il futuro dell’Associazione Anche noi a cavallo». Con queste parole, domenica, la coordinatrice del Centro di rieducazione equestre di Porcia, Vallì Bomben, ha salutato i numerosi ospiti intervenuti all’open day organizzato per festeggiare l’acquisto di due terreni (oltre un ettaro di superficie complessiva), reso possibile grazie ad un finanziamento della Regione Friuli-Venezia Giulia, e l’installazione di una nuova tendostruttura acquistata con i contributi di enti e privati in particolare la BCC Pordenonese Monsile.

Questi nuovi spazi consentiranno di ampliare ulteriormente gli IAA, gli Interventi Assistiti con gli animali (cavalli, cani, gatti e conigli) rivolti a bambini e ragazzi in particolare.

A breve, alla famiglia di animali si aggiungeranno anche gli asini.

Molti sono stati i bambini con genitori e nonni, i volontari e gli amici dell’Associazione che hanno condiviso questo momento comunitario; significativa la presenza delle autorità in rappresentanza degli enti che in vario modo sostengono questa realtà.

Per la Regione erano presenti i consiglieri Lucia Buna, Simone Polesello, Carlo Bolzonello e Marco Putto, per il Comune di Porcia il sindaco Marco Sartini con parte della sua giunta, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci, l’assessore Daniela Guiotto del Comune di Roveredo in Piano, i tecnici dell’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale con cui il Centro lavora in sinergia e il presidente della BCC Pordenonese Monsile, Paolo Rambaldini, che ha contribuito in maniera significativa alla realizzazione dell’opera.

«Siamo una Struttura Sanitaria di Media Complessità in cui si svolgono oltre tre mila interventi all’anno con gli animali – ha sottolineato il presidente, l’avvocato Francesco Longo – e puntiamo a crescere ancora. A tal fine anche le strutture e le nuove aeree sono fondamentali: in quanto realtà del Terzo settore, inoltre, questi rappresentano un bene di tutti».

«Ho conosciuto questa straordinaria realtà – ha spiegato la consigliera regionale Buna -, prendendomi a cuore la sua problematica: da anni la sua richiesta di finanziamento si era incagliata e con l’aiuto del direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, Manlio Palei, siamo riusciti a sbloccare i fondi in tempo per non perderli».

«Questa giornata sancisce un’alleanza forte tra le istituzioni, gli enti del Terzo Settore e la vostra Associazione, che rappresenta un’eccellenza in regione e anche oltre», ha rilevato l’assessore comunale Cucci. Per il sindaco Sartini: «Anche noi a cavallo non ha mai smesso di crederci come fanno le associazioni di successo. Grazie ad un’azione di sistema tra i Comuni, che contribuiscono a dare una mano e la Regione è riuscita a tagliare un traguardo importante».