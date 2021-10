Fip Star Padel Cordenons: Garcia-Fernandez Cano e Vinci-Sussarello in semifinale

CORDENONS – Giornata intensa nella 1°edizione del Fip Star Padel Giglio, torneo dotato di un montepremi da 10.200 euro, che si disputa sui campi dell’Eurosporting Cordenons.

Nel tabellone maschile gli spagnoli Josè Antonio Garcia/Antonio Fernandez Cano, coppia numero 40 del mondo e primi favoriti del torneo, hanno conquistato l’accesso alle semifinali superando in due set: 6-2 6-4, gli italiani Di Giovanni/Cattaneo. Nel penultimo atto del torneo affronteranno i connazionali Vazquez Fernandez/Van Beek, numero 5 del seeding, vincitori in rimonta sulla coppia azzurra Tamame/Cotto con il punteggio di 4-6 6-1 6-3.

La seconda semifinale vedrà in campo la coppia ispano-qatariota Garcia Mora/Al Hijj opposta in una sorta di derby a Marcos Duran/Saadon Al Kuwari, usciti vincitori da un’autentica battaglia contro gli azzurri Simone Cremona/Marco Cassetta, costretti ad arrendersi dopo oltre 2 ore di partita (6-1 3-6 7-6). Il binomio italiano può recriminare per aver sciupato una vantaggio di 5-2 nella terza e decisiva frazione.

Nel tabellone femminile tutto liscio per la coppia Vinci/Sussarello che vive un momento decisamente “on fire” e travolge con un doppio bagel le azzurre Ronchini/Madia. Centrano le semifinali anche Campigotto/Zanchetta, numero 4 del seeding, che non lasciano scampo a Da Ponte/Dell’Agnese regolate con un perentorio 6-1 6-0. Stesso copione nella sfida che ha visto protagoniste Pugliesi/Signorini, dominare in un altro derby a tinte tricolore Maree/Vahaa Mattiolo. Chiude il quadro delle qualificate alle semifinali la coppia Huertas Talamino/Ramme che sconfigge per 6-2 6-3 D’Ambrogio/Schiattelli.

In apertura di giornata si sono disputati gli incontri di ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. Com’era ampiamente prevedibile dalla vigilia non ci sono state sorprese, con le otto teste di serie tra gli uomini che hanno conquistato i quarti di finale senza affrontare particolari difficoltà per disporre dei rispettivi avversari, ad eccezione della coppia iberico-qatariota Jimenez Casas/Abdulla, numero 6 del seeding friulano, che ha dovuto faticare più del previsto per avere ragione sugli spagnoli Laboret/Hernandez Penalosa con il punteggio di 6-3 6-7 6-4.

Tra le donne netta vittoria per le beniamine di casa Sabina Da Ponte/Letizia Dell’Agnese, che hanno regolato con un perentorio doppio 6-1 Nascimbeni/Visintin. Andamento speculare per Ronchini/Madia che hanno prevalso sull’altra coppia italiana Bruno/Missana per 6-1 6-0. Conquistano i quarti di finale anche Maree/Vahala Mattiolo e D’Ambrogio Schiattelli rispettivamente su Radin/Cabise e Corai/Morello.

Domenica 10 ottobre a partire dalle ore 11 si disputeranno le semifinali femminili, a seguire anche il tabellone del maschile si allineerà all’atto conclusivo del torneo che inizierà non prima delle 16, preceduto alle 15 dalla finale femminile.

Info, tabelloni, orari di gioco e PRENOTAZIONE POSTI IN TRIBUNA da www.euro-sporting.it/fip-star-padel-2021.

A partire dai quarti di finale maschili e femminili gli incontri saranno trasmessi in streaming dal canale Youtube della Fip Padel Tour.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE MASCHILE:

GARCIA/FERNANDEZ CANO (ESP) (1) – DI GIOVANNI/CATTANEO (ITA) (8) 6-2 6-4

VAZQUEZ FERNANDEZ/VAN BEEK (ESP) (5) – TAMAME/COTTO (ITA) (4) 4-6 6-1 6-3

MARCOS DURAN (ESP)/ALKUWARI (QAT) (2) – CREMONA/CASSETTA (ITA) (7) 6-1 3-6 7-6 (2)

GARCIA MORA (ESP)/AL HIJII (QAT) (3) – JIMENEZ CASAS (ESP)/ABDULLA (QAT) (6) 6-4 6-2