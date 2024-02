Grave incidente stradale sulla Statale 251 a Claut

CLAUT – Alle ore 7.30 circa di oggi, 21 febbraio, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago è intervenuta sulla SR 251 nel comune di Claut (PN) per un incidente stradale tra un furgone e un’autovettura.

I VV.F., operando in completa sinergia con il personale sanitario, hanno utilizzato le cesoie e il divaricatore idraulici per creare un varco tra le lamiere ed estrarre dalla vettura la giovane donna che si trovava alla guida del veicolo.

Una volta estratta dall’abitacolo la ferita è stata trasportata dalla strada fino al greto del fiume Cellina dove era in attesa l’elicottero sanitario; per calare la barella i vigili del fuoco hanno posizionato le scale in dotazione per creare uno scivolo dove far scendere la barella e, utilizzando tecniche di derivazione speleo/alpinistica, con corde carrucole e altre attrezzature hanno allestito un paranco per controllare la discesa di barella e ferita.

Terminato il soccorso alle persone i VV.F. hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, Carabinieri.