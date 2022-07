Il grande rock a Brudstock, dal 29 al 31 luglio a Fontanafredda

FONTANAFREDDA – Inizia il conto alla rovescia per la settimana del Brudstock, in programma dal 29 al 31 luglio, in via G. Oberdan 78, Vigonovo – Fontanafredda, Presso Agriturismo & Pesca Sportiva Orzaie.

Chi suonerà?

VENERDI’ 29

▪️ Gianni Massarutto & Bluesiana.

▪️ Aldo Tagliapietra.

▪️ Gipsy Eyes.

SABATO 30

▪️ Power of Soul Food.

▪️ Clive Bunker (batterista dei Jethro Tull) & Lincoln Quartet.

▪️ Gruppo – i Senza Paüra.

DOMENICA 31

▪️ Chei dai Cridens.

▪️ New Port Blues Band.

▪️ Altro Mondo & Ian Paice (batterista dei Deep Purple).

Quanto all’enogastronomia, saranno presenti diversi foodtruck con diverse sfiziose specialità italiane ed internazionali.

Che attività ci saranno?

• Mercatini vintage.

• Intrattenimento per bambini.

• Ritrovo e parcheggio all’interno del Festival per auto e moto d’epoca.

• Gadget e sorprese per chi veste a tema anni ’60 e ’70.

• Presentazione libro “La leggenda di Brudstock”, con Luca Pollini (venerdì 29 Luglio).

Ingresso?

• L’ingresso prevede un costo di 5€, e se hai il braccialetto del venerdì e sabato, la domenica entri gratuitamente!

E gli orari?

• Stand gastronomici: Venerdì 29 e Sabato 30 dal pomeriggio, domenica 31 dalle 12:00.

• Mercatini vintage: Venerdi 29 dalle 17:00. Sabato 30 e Domenica 31 dalle 16:00.

• Live band tutti i giorni dalle 20:00.

• Durante il giorno: jam session, soundcheck, attività di gruppo e tanto altro…

Per tutte le info e dettagli: www.brudstock.it