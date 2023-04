Incidente stradale, auto dentro un lago. Muore un trentenne

PORCIA – Un uomo di circa 30 anni di età, di origine dominicana, ha perso la vita il 1^ aprile in seguito a un incidente stradale accaduto a Rorai Piccolo, nel territorio del comune di Porcia, poco prima delle 5 del mattino.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la persona che si trovava alla guida di una macchina ha perso il controllo e la vettura è finita in un laghetto, in prossimità di via Cartiera.

All’interno della vettura c’erano l’uomo e una donna 24enne, italiana. Quest’ultima è riuscita a uscire da sola dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Un poliziotto si è gettato in acqua per cercare di salvare il 30enne rimasto nella vettura.

Il veicolo, all’arrivo dei soccorritori, si trovava rovesciato, completamente immerso nell’acqua.

Immediatamente tre soccorritori acquatici dei vigili del fuoco in assetto fluviale hanno raggiunto il mezzo ed estratto il conducente dall’abitacolo, incosciente.

Dopo avere portato a riva l’uomo, lo hanno affidato ai sanitari del 118 di Pordenone che hanno tentato di rianimarlo, senza esito.