Itf W75 Cordenons, finale Koevermans-Ciric Bagaric

CORDENONS – Sarà tra l’olandese Anouk Koevermans e la croata Lucija Ciric Bagaric la finale della nona edizione dell’Itf W75 Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila euro, in programma sabato 3 agosto alle 17 sul centrale SerenaManiva.

Nella prima semifinale a tinte “Orange” ha prevalso Anouk Koevermans che ha sconfitto 6-2 7-5 Eva Vedder.

Dopo un primo set senza storia nella quale la figlia d’arte (il padre Mark è stato ex top 40 Atp negli anni ’90, ha dominato in lungo e in largo chiudendo la prima frazione sul 6-2. Nel secondo set la Koevermans è scappata nuovamente sul 4-2, ma ha subito il parziale ritorno della Vedder che ha compiuto l’aggancio sul 4-4. La sfida ha seguito l’andamento dei servizi fino al 5 pari. La Koevermans ha strappato il servizio al dodicesimo game e si è regalata la seconda finale nel circuito Itf del 2024.

Decisamente più combattuta la seconda semifinale che ha visto la vittoria in 3 set (0-6 6-4 7-6) della croata Lucija Ciric Bagaric, testa di serie numero 2, sulla campionessa uscente Veronica Erjavec, che era in striscia positiva di otto partite vinte consecutivamente sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons. E anche la sfida alla croata Ciric Bagaric era iniziata sotto i migliori auspici con un primo set a senso unico che lasciava intravedere una finale bis consecutiva per la slovena. E invece così non è stato merito anche della croata, già vincitrice di otto titoli del circuito Itf, che non ha smesso di crederci nonostante l’inerzia sfavorevole e dopo un secondo set equilibrato, ha messo la freccia nel decimo game.

Nel terzo e decisivo set la Erjavec ha chiesto l’intervento del fisioterapista per una contrattura alla coscia sinistra, ma nonostante tutto è rimasta a galla e non solo ha operato il break nel nono gioco. La Ciric Bagaric però non ha mollato e dopo avere ottenuto il controbreak è salita sul 6-5. L’approdo al tie-break è stata la conclusione più logica per quanto visto sul campo.

Nello sprint decisivo è partita meglio la croata che è salita sul 4-2, prima di subire il ritorno tutto cuore e resilienza della Erjavec che ha infilato quattro punti consecutivi ed è approdata al 6-4. La generosità della slovena non è però bastata e alla fine è stata la Ciric Bagaric grazie al definitivo 8-6 a far sua la sfida ed approdare all’atto conclusivo del torneo in programma domani (sabato 3 agosto) alle 17.

Nel tabellone di doppio successo per la coppia italo-spagnola formata da Aurora Zantedeschi e Yvonne Cavalle-Reimers che ha sconfitto in 3 set (7-5 2-6 10-5) l’altro binomio ispanico-italiano Nuria Brancaccio/Leyre Romero Gormaz. Match altalenante che ha vissuto su un primo set sul filo dell’equilibrio interrotto nell’undicesimo gioco a favore della Zantedeschi e della Cavalle-Reimers. Nella seconda frazione Brancaccio e Romero Gormaz hanno gestito meglio i giochi sulla parità e hanno strappato il secondo set alle avversarie. A quel punto il verdetto è stato rimandato al match tie-break, nel quale la Zantedeschi e la Cavalle-Reimers hanno preso il sopravvento fin dai primi punti e hanno chiuso sul definitivo 10-5.

SEMIFINALI TABELLONE SINGOLARE:

A.KOEVERMANS (NED) – EVA VEDDER (NED) 6-2 7-5

L.CIRIC BAGARIC (CRO) (2) V.ERJAVEC (SLO) (4) 0-6 6-4 7-6 (6)

FINALE DOPPIO:

Y.CAVALLE-REIMERS (ESP) – A.ZANTEDESCHI (ITA) (3) / N.BRANCACCIO (ITA) – L.ROMERO GORMAZ (ESP) 7-5 2-6 10-5