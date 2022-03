L’amore sopra ogni cosa: una storia vera diventa teatro

PORCIA – Domenica 3 aprile alle ore 18.00, alla Sala Diemoz di Porcia, per la rassegna Donne Protagoniste verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “L’AMORE SOPRA OGNI COSA”, protagonisti Viviana Piccolo e Francesco Cevaro, testo e regia di Silvia Lorusso Del Linz.

Lo spettacolo si ispira alla vicenda storica basata sulla storia d’amore fra Luciano Pradolin, ufficiale italiano originario di Tramonti di Sopra in missione a Cannes, e la francese Gaby Vincent: i due giovani si conobbero a Cannes nel ’43 e vissero un’intensa storia d’amore bruscamente interrotta dall’armistizio italiano dell’8 settembre prima, definitivamente spezzata dalle rappresaglie naziste poi.

La loro storia, raccontata dai quotidiani il Messaggero Veneto e la Repubblica, mette in evidenza la forza e la determinazione di questa giovane donna che ha continuato a scrivere lettere appassionate al suo amato Luciano per anni, prima di scoprire che l’ufficiale italiano, divenuto in seguito comandante del battaglione partigiano Val Meduna (Battaglia del Rest), era stato catturato e ucciso dai nazisti.

Lo spettacolo si snoda sulle emozioni: sull’amore dei due giovani in contrapposizione all’orrore della guerra, sulla speranza di ricongiungersi, sognando un domani lontano fatto di illusioni e di desideri, ma soprattutto, sulla quotidianità del tempo affidata alle parole sulla carta, piccoli segni d’inchiostro testimoni della Storia.

Le musiche ripercorrono le note di Francis Cabrel e Françoise Hardy.

Franca Benvenuti