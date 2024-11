“Le due monete del doge”, evento il 24 a Rive Col de Fer

CANEVA – Si alza il sipario domenica 24 novembre sull’evento “Le due monete del doge”. Nella splendida location della cantina “Rive Col de Fer” di Caneva si terrà “l’edizione zero” di un nuovo format di manifestazione votato alla promozione del territorio regionale, partendo in questo caso da due zone agli antipodi:

ad est della regione le valli del Natisone ed il Cividalese e ad ovest la provincia di Pordenone. Organizzata da Vallimpiadi, da anni vero e proprio riferimento per eventi nelle valli del Natisone, si propone di creare una situazione di condivisione tra le eccellenze di ogni tipo dei territori: dall’enogastronomia alla cultura

passando per le istituzioni e la classe imprenditoriale.

Per farlo in questa prima occasione si è creato un fantasioso filo conduttore che unisce due delle eccellenze dei territori: il Figo Moro da Caneva, apprezzato dal Doge in persona per le sue numerose virtù e bonta e la Gubana,

citata dal veneziano papa Gregorio XII fin dal 1409.

Oltre a queste preziosità si assaggeranno, formaggi, salumi, vini, le tipiche mete delle Valli del Natisone e gli strucchi con la grappa, oltre alla presentazione del libro di Giuliano Citti (vero caso letterario nel 2024) “All’Ombra del Matajur” e delle numerose novità di Bottega Errante Editore con la presenza di rappresentanti del mondo politico, sportivo, della comunicazione giornalistica ed organizzativo. Uno scambio di esperienze, idee e progetti che vogliono creare un’occasione di legame e crescita tra i due territori, con vista su un progetto più ampio a carattere itinerante e regionale.

Sarà presentato in questa occasione l’ambizioso format che vuole partire proprio dalla città sul Noncello nel 2025, per unire poli estremi della regione, raccontare ed esaltare le caratteristiche ed eccellenze a 360*, dando una nuova immagine affascinante del Friuli Venezia Giulia verso le altre regioni italiane e straniere.

Ci sarà anche l’opportunità dalle ore 11.45 per il pubblico di degustare gratuitamente i prodotti presentati. Sarà possibile versare un offerta libera a sostegno dell’associazione ASLA PN che si occupa concretamente del supporto a malati di sclerosi laterale amiotrofica e dei loro familiari, sostenere associazioni, iniziative, aventi scopi benefici ed assistenziali é uno dei obiettivi del progetto.

Sarà presente per questo il presidente dell’associazione Michele Roveredo per testimoniare il lavoro svolto da

ASLA PN e le tante future iniziative, a partire dall’attesissima staffetta “SLA 6×1 di Frisanco” del 07 dicembre. Il tutto sarà allietato da un dj set proposto da WideLine Radio, media partner dell’evento assieme al canale televisivo “il13”, ed i siti on line “PordenoneOggi” e “Nordest24”.

Per intervenire, visto il numero chiuso previsto è necessario prenotarsi fino ad esaurimento posti all’indirizzo

[email protected]