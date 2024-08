Loperfido (FdI) visita ufficiale ad Aeroporto Pagliano e Gori di Aviano

AVIANO – “Competenza, dedizione, professionalità. Il vostro quotidiano servizio al Paese ci rende orgogliosi. Vi ringraziamo per tutto questo”: è la dedica che l’onorevole Emanuele Loperfido ha voluto lasciare nel libro degli ospiti dell’Aeroporto militare Pagliano e Gori di Aviano, che ospita il 31° Fighter Wing dell’Aeronautica statunitense.

“Avevo già visitato l’infrastruttura in passato come amministratore del Comune di Pordenone, tornarci da membro delle Commissioni Difesa ed Esteri della Camera mi ha permesso di vivere l’esperienza da un nuovo punto di vista, davvero formativa per conoscere il funzionamento di questa realtà e la sua storia”, commenta il deputato pordenonese. Loperfido è stato accolto dal Comandante dell’Aeroporto, Col. Pil. Salvatore La Luce dell’Aeronautica Militare, con il Capo Ufficio Comando T Col Rosario Fazzino e altre figure fondamentali dell’operatività.

Per il 31° Fighter Wing erano presenti il Comandante del Maintenance Group Col Joseph M. Stangl e il vice Comandante dell’Operations Group Lt Col Christopher Behrens. “Il livello di professionalità e tecnologia che mi è stato illustrato è davvero altissimo. Lodevole il lavoro in team di italiani e statunitensi, come la qualità dell’organizzazione interna.

L’aeroporto, con tutta la sua comunità, fatta anche di tanti lavoratori civili e famiglie, è un esempio virtuoso e da prendere come esempio di integrazione con il territorio – evidenzia Loperfido -, con ricadute economiche e allo stesso tempo sociali, con rapporti di amicizia come quello instaurato nel tempo con il CRO e l’Area Giovani”.