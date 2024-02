Martedì grasso e il ‘magro’ quaresimale. Il convivio dell’Accademia della Cucina

SARONE DI CANEVA – E’stata la conviviale più golosa e trasgressiva dell’anno quella promossa dalla delegazione di Pordenone dell’Accademia della Cucina che si è data appuntamento al ristorante-brasserie Alla Trota Blu di Sarone di Caneva per la festa dell’abbondanza per eccellenza: il martedì grasso.

Un evento culinario legato al sacro e al profano dove i commensali hanno assaporato, nella prima parte del convivio, i cibi più prelibati e grassi della tradizione – con il maiale grande protagonista – e, nella seconda parte, altrettante ricercate bontà, più affini allo spirito.

Prelibatezze confezionate con cura e sapere dallo chef Simone Tomiet sotto la regia dei titolari del locale Manuela Polese e Loris Varnier. Alla presidente dell’accademia Cristina Sist il compito di illustrare il convito, ricostruito attraverso un’attenta e approfondita indagine storico-culturale.

Lo staff del locale Trota Blu

«Tutto nasce da una suggestione di un dipinto a olio su tavola di Pieter Brughel (il Vecchio) intitolato Lotta tra Carnevale e Quaresima datato 1559 e conservato a Vienna.

Il primo è rappresentato come un uomo grasso a cavallo di un barile con uno spiedo in mano e circondato da succulente pietanze, mentre la seconda è una donna smunta e pallida, che ha come “lancia” una pala con sopra due aringhe (simbolo della penitenza e dell’astensione della carne)».

Sist ha poi approfondito l’argomento citando il libro scritto da Vincenzo Tanara, marchese bolognese, nel 1644 intitolato ‘L’economia del cittadino in villa’ e che tratta di agricoltura, allevamento, dell’utilità del porco e come gli astri celesti influiscano la vita quotidiana.

Al simposio hanno partecipato il nuovo questore di Pordenone, Giuseppe Solimene (accademico dal 2009) alla sua prima uscita pubblica, la sindaca di Fiume Veneto Jessica Canton e il vicesindaco di Caneva Francesco Zoldan (nella foto di apertura).

Nell’occasione la delegata Sist ha consegnato nelle mani di Lorenzo Cardin un riconoscimento per l’attività svolta all’interno del sodalizio nell’ambito della comunicazione.

La presidente Sist premia Lorenzo Cardin