Morta Nives Zanchetta, storica commerciante di Chions

CHIONS – Anche l’Ascom-Confcommercio provinciale partecipa al lutto che ha colpito la comunità di Chions e le frazioni dei Comuni vicini, per la morte improvvisa della storica commerciante Nives Zanchetta, di 70 anni, molto conosciuta in paese, per la gestione – assieme al marito Giuliano Mascherin – da oltre 40 anni del supermercato Crai Nives di via Santa Caterina a Chions.

L’attività dei coniugi nasce nel 1980 come negozio di vicinato e sarà un punto di riferimento per la collettività che sempre di più ne apprezza la professionalità e lo stare gentile e amichevole con i clienti.

Prima ancora Nives e il marito avevano aperto solo nel periodo estivo un negozio di alimentari a Caorle, e anche nella frazione di Taiedo, poi successivamente chiusi. Oggi nella gestione del negozio di Chions ci sono anche i figli Chiara e Nicola che portano avanti con impegno e nella tradizione la storia commerciale della famiglia Mascherin.

Per il presidente di Confcommercio Fabio Pillon la scomparsa di Nives è una grave perdita che ha colpito da vicino anche il mondo del commercio (l’attività è da oltre 40anni associata nel sistema di rappresentanza di Confcommercio tanto da contribuire alla crescita e valorizzazione della categoria alimentaristi).

E’stata una donna «benvoluta, grande lavoratrice, vicina e attenta alle esigenze dei clienti che oggi la ricordano con tanto affetto». Espressioni di cordoglio sono giunte alla famiglia anche dal presidente del mandamento Ascom Federico Mariutti.

Il funerale sarà officiato sabato 31, alle ore 16, nella parrocchiale di Chions.