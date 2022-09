“Mosaico in bianco e nero”, successo per la mostra spilimberghese

SPILIMBERGO – Grande riscontro di pubblico per la mostra “Mosaico in bianco e nero” allestita nell’iconica Terrazza Mare e bike tour sempre sold out. Sono questi i lusighieri risultati della collaborazione avviata dall’assessorato al turismo della Citta’ del mosaico con Lignano Sabbiadoro Gestioni, società che si occupa dell’organizzazione, del coordinamento e dell’attività di promozione turistica dell’omonima cittadina balneare, polo turistico tra i più rinomati in regione.

Lignano inoltre ha voluto omaggiare Spilimbergo con dei bellissimi totem, di 4 metri pet 2 metri, installati nella centrale piazza Rosa dei Venti.

“Si è trattato di un’operazione di promozione ad alto impatto e di un’azione di turismo integrato che ha giovato a entrambi i partner – afferma l’assessora Anna Bidoli che ha subito colto le potenzialità della collaborazione -. Il progetto unisce il mare a Spilimbergo, città di arte, cultura e tradizione con un territorio caratterizzato anche dalla montagna, sviluppando un turismo slow e sostenibile che si rivolge a un target ampio e trasversale.

In questo modo abbiamo guadagnato una vetrina internazionale importante ed inedita per noi. Come lo scorso anno, la bicicletta rimane una delle grandi protagoniste, sull’onda anche della voglia di natura e aria aperta. Importante anche la valorizzaione dell’identità territoriale del mosaico, veicolata dalla mostra fotografica

“Il Mosaico in bianco e nero”.

Un percorso che abbiamo costruito e sviluppato passo passo e a cui intendiamo dare seguito anche nel periodo invernale, nel calendario di “Lignano Natale d’A…mare”, con l’obiettivo di creare nuove offerte turistiche per nuovi target di visitatori.