Olimpionici a confronto in una serata al Tognon di Fontanafredda

FONTANAFREDDA – A una serata di tale portata difficilmente si può assistere visto il periodo, soprattutto per la portata degli ospiti e dei contenuti di enorme spessore e concretezza in una società così complessa e virtuale come quella che stiamo vivendo dove la digitalizzazione allontana e scoraggia gl incontri dal vivo.

Invece il Comune di Fontanafredda e l’Assessorato allo Sport con Antonio Landa, da mesi avevano programmato e creduto in questo momento anche per dare un segnale tangibile e vicino alle associazioni non solo sportive, dell’ attenzione e della presenza per costruire testimonianze e formazione valoriale sempre utili e necessarie nella crescita delle personalità.

In un contesto sportivo unico e abbondante come quello che circonda lo stadio Tognon di Fontanafredda che pochissime realtà cittadine possono permettersi di avere e usufruire, la serata dal titolo QUANDO L’ OLIMPIADE RENDE L’ ATLETA IMMORTALE con la presenza di Marino Bartoletti, Giada Rossi, Daniele Molmenti (in collegamento video) e Paolo Tonon hanno, di minuto in minuto, intrattenuto i presenti con interventi di grande riflessione e racconti con aneddoti e curiosità diversi e personali proprio per le caratteristiche e le peculiarità di ogni singolo ospite.

Marino Bartoletti poi al termine dell’ esposizione e del coordinato approfondimento da parte degli altri suoi partecipanti ha voluto soffermarsi sul personale lavoro editoriale come LA PARTITA DEGLI DEI e quello appena uscito a fine ottobre IL FESTIVAL DEGLI DEI ( quest’ ultimo a detta sua resterà l’ultimo lavoro della sua lunga carriera professionale) emozionando e sorprendendo i presenti con la narrazione e la commovente lettura di alcune pagine di entrambi i libri.

Il giorno seguente Marino Bartoletti era ospite a Sassuolo per un appuntamento con Claudio Baglioni che ha voluto a tutti costi e solo lui , come coordinatore il Bartoletti, per raccontare la lunga carriera musicale e la sua storia intramontabile.

Stefano Boscariol