Pasiano, approvato progetto efficientamento energetico

PASIANO – Il Comune di Pasiano di Pordenone ha ricevuto un contributo statale di 70mila euro per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico: interventi sull’illuminazione pubblica, risparmio energetico di edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’amministrazione Piccinin ha previsto di utilizzare i fondi assegnati per la valorizzazione energetica del campo da tennis in Largo Giovanni Clemente, della palestra della scuola secondaria “Cardinal Celso Costantini” e per la sostituzione dell’obsoleta unità esterna dell’ala della sede municipale in Via Molini 18 denominata “Barchessa”, ospitante gli uffici tecnici e la polizia locale, con una nuova a ridotto consumo energetico. Gli interventi in programma sono previsti all’interno del bilancio di previsione 2022 – 2024.

Il Responsabile Unico del Procedimento per l’attuazione dell’intervento è l’architetto Cinzia Terrida già Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune. L’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo dell’intervento è stato affidato all’ingegner Giuseppe Formaio dell’omonimo studio tecnico di ingegneria, di Pordenone.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo è fondamentale puntare all’efficientamento energetico, sia per il pianeta che per i costi sempre più elevati – dichiara Astrid Presotto, vicesindaco e assessore con delega alle Politiche energetiche -. L’amministrazione non si ferma, dopo il corposo intervento legato alla pubblica illuminazione, abbiamo spostato la nostra attenzione sulle scuole e sul Comune.

Anche il campo da tennis avrà una nuova illuminazione così da garantire lo svolgimento delle partite serali – e conclude -. C’è ancora tanto lavoro da fare ed è per questo motivo che attraverso delle programmazioni annuali stiamo cercando di efficientare le diverse strutture comunali.

Avremmo voluto sistemare anche gli impianti del palazzetto dello sport e della palestra delle scuole elementari del Capoluogo ma questi interventi non riuscivano a rientrare nel budget, contiamo di poterli fare in futuro. Ringrazio gli uffici per l’ottimo lavoro che stanno facendo anche in questo ambito”.