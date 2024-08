Polcenigo, il 1^ settembre Un fiume di note Altolivenza

POLCENIGO – Il Festival “Fiume di note Altolivenza” dedica un’intera giornata alla scoperta di Polcenigo durante la pluricentenaria Sagra dei Thest con una proposta originale e inedita, che sorprenderà i visitatori e saprà accontentare tutti i gusti.

L’appuntamento è per domenica 1 settembre, dal mattino fino a sera.

A sorpresa, in mattinata

S.L.M. Sopra il livello del mare

Un flash mob, per sua natura, è imprevedibile e così anche la performance S.L.M. – Sopra il livello del mare in programma in piazza Plebiscito arriverà inaspettata a coinvolgere il pubblico.

L’unica anticipazione che si può formulare è che l’evento si terrà in mattinata, quando a sua insaputa il pubblico diverrà parte della scena, naturalmente coinvolto dalla voce e dai movimenti dei cantanti. Il repertorio musicale viene interpretato da artisti lirici professionisti che cantano alcune celebri arie o duetti del repertorio operistico italiano (e non solo). Attraverso la folla e i passanti, ciascun cantante si svelerà gradualmente interpretando la sua aria per poi riunirsi in un medley coinvolgente che concluderà la performance.

Gli artisti coinvolti.

Silvia Celadin, soprano, debutta prendendo parte nell’opera Ifigenia in Tauride al Teatro Goldoni di Venezia, successivamente si esibisce nell’opera Amahl and the night visitors di G. Menotti al Teatro Sociale di Rovigo e in Francia al Grand Theater di Corbeille-Essonne.

Successivamente si esibisce come solista in varie opere di repertorio in diversi teatri in Italia e all’estero. Registra per l’etichetta americana Titanic Records le Chansons de Jeunesse di Debussy con il pianista Lucas Wong e pubblica inoltre per la Ema Vinci Classica il disco Vertigine, dedicato alla musica da camera contemporanea e per l’etichetta Imd il disco My favorite Chistmas Songs in una rivisitazione moderna dei grandi classici natalizi.

Riccardo Gatto tenore, nato a Venezia, parallelamente alla laurea in Economia ha intrapreso gli studi musicali al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia con Stella Silva e, successivamente con i tenori Vittorio Terranova e Giacomo Aragall a Barcellona e Vienna. Ha frequentato numerose masterclass con artisti come Roberto Scandiuzzi, Giuseppe Sabbatini, Mariella Devia. È finalista in numerosi importanti concorsi lirici internazionali: lo Spiros Argiris (2011), Ottavio Ziino (2013) e il Toti dal Monte di Treviso (2014), è stato vincitore del Concorso Silvano Pagliuca (2010), del Martinelli-Pertile (2011) e, più recentemente, del Premio Etta Limiti (2014) e del Concorso Riccardo Zandonai (2014).

Recentemente è stato Lensky in Eugene Onegin al Teatro di Magnitogorsk, Roméo in Roméo et Juliette di Gounod a San Paolo in Brasile, Mario Cavaradossi in Tosca al Pienza Opera Festival e Alfredo in La Traviata all’Amman Opera festival in Giordania.

Alberto Zanetti, baritono, si diploma in canto al conservatorio Cesare Pollini di Padova e si perfeziona con il soprano Katia Ricciarelli. Nel 2006 partecipa al 5° Concorso Lirico Internazionale della Romanza da Salotto a Conegliano Veneto e si aggiudica il primo premio assoluto nella sezione dedicata a Venezia e il primo premio dedicato ai compositori del ‘900, oltre al terzo premio nella sezione dedicata al compositore P. A. Tirindelli.

Nel 2011 è scelto come Figaro ne Il Barbiere di Siviglia di Rossini al Concorso Spiros Argiris di Sarzana e nel febbraio 2015 debutta anche il ruolo di Bartolo al Teatro Victoria Eugenia di San Sebastian. Nel repertorio Mozartiano ha interpretato i ruoli più importanti in alcuni fra i teatri più prestigiosi d’Italia. Nel repertorio sacro e oratoriale si è distinto nel Requiem di Mozart, Messiah di Haendel e Messa in Si minore di Bach.

Nel 2022 partecipa alla trasmissione di Rai2 IL COLLEGIO 7 come insegnante di Musica e Canto Corale.

Il pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00

Laboratorio di espressione con il fieno, a cura dell’artista JULIA ARTICO

L’arte dell’intreccio, del creare oggetti partendo dagli elementi della natura, un filo d’erba o di fieno sono gli “ingredienti” del laboratorio curato dall’artista Julia Artico che si terrà a Palazzo Scolari e che punta a intraprendere un viaggio fra emozioni e storia, stando a contatto profondo con la natura. Un’esperienza aperta a tutti, soprattutto ai principianti e a chi non ha mai affrontato un esercizio di intreccio e manipolazione: le sapienti mani di Julia condurranno i partecipanti su un percorso di consapevolezza e contatto con le energie primordiali della terra.

Julia, nata in Svizzera e successivamente trasferitasi a Verona e dopo in Friuli, dove attualmente risiede, ha intrapreso una carriera da artista lasciando alle spalle la sua vita precedente e dedicandosi a quello che la fa star bene, ovvero il contatto con la natura e la creazione di opere d’arte e sculture fatte con muschio, fieno, cortecce. Ogni suo laboratorio rappresenta un’esperienza unica, di arricchimento personale e spirituale: oltre alla manualità intrinseca al gesto dell’intreccio, si creano connessioni con gli elementi della natura che vanno oltre all’oggetto che si va creando.

La sera, dalle 18:00

Un filo d’erba – concerto per voce, violoncello di fieno e pianoforte di fieno.

La giornata si completa con il concerto alle 18.00, sempre a palazzo Scolari, dal titolo Un filo d’erba, in cui la voce del soprano Silvia Celadin si fonde con le note di straordinari e originalissimi strumenti ricreati con il fieno, per un appuntamento suggestivo ed emozionante: il pianoforte di Pierluigi Piran e il violoncello di Riccardo Pes saranno interamente ricostruiti con il fieno e l’erba per ricreare un simbiotico rapporto con la natura.

Il tema dell’intreccio, nell’ambito dell’antica sagra dei Thest e come elemento che si lega al precedente laboratorio, prosegue sia dal punto di vista fisico grazie al suono prodotto dai due originalissimi strumenti, sia come fusione melodica tra gli strumenti e la voce del soprano, per creare un evento che va oltre la musica e propone al pubblico un concerto esperienziale assolutamente unico e originale.

Gli artisti coinvolti.

Pierluigi Piran, diplomato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio B. Marcello di Venezia con Giorgio Agazzi, si perfeziona per altri cinque anni con il grande pianista Fausto Zadra. Approfondisce la musica da Camera, diplomandosi con il massimo dei voti all’Accademia di Imola con Pier Narciso Masi. Ottiene il Diploma di merito all’Accademia Chigiana con il Trio di Trieste. Nel Gennaio 2019 si diploma con il massimo dei voti in Direzione d’Orchestra con il M° Andretta.

Come pianista vince numerosi concorsi nazionali e internazionali sia come solista che suonando in gruppi da camera. Tiene concerti in importanti sale italiane. Si esibisce all’estero in Germania, Austria, Croazia, Slovenia, Ungheria, Svizzera, Argentina, Belgio presso il Parlamento Europeo, Giordania.

Suona in qualità di solista con importanti orchestre quali: Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra Donizetti di Bergamo, Orchestra del Teatro Olimpico OTO, Orchestra Maderna, Orchestra Costantinescu di Bucarest.

È docente di Pianoforte principale al Conservatorio Cesare Pollini di Padova.

Riccardo Pes, è violoncellista e compositore. Si è diplomato con il massimo dei voti al Royal College of Music di Londra, conseguendo l’Artist Diploma sotto la guida dell’illustre professoressa Melissa Phelps. Il suo repertorio spazia dal barocco, suonato su strumenti d’epoca, al contemporaneo. Come solista, Riccardo ha eseguito il Concerto per violoncello di Schumann con la Richmond Symphony Orchestra, il Concerto per violoncello in la maggiore di Tartini con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone, i Concerti per violoncello di Nicola Fiorenza e Nicola Porpora con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Marco Feruglio. Le sue collaborazioni di musica da camera includono esibizioni con Mario Brunello, Giovanni Sollima, Gilles Apap, Madeleine Mitchell, Thomas Zehetmair.

Il festival “Fiume di note Altolivenza” è promosso dal Comune di Polcenigo con il sostegno e la collaborazione di Regione FVG, Comune di Sacile, Comune di Caneva, Comune di Brugnera, Comune di Fontanafredda, Comune di Barcis, Comune di Portobuffolé, Comune di Budoia, Comune di Prata di Pordenone, Fondazione Friuli, Banca 360, Magnifica Montagna, Montagna Leader, Ecomuseo LIs Aganis, Associazione Blanc, Edison, Creativo sas di De Marchi Paolo, Expo mobili, Master Profili srl.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Per informazioni, consultare il sito internet www.notealtolivenzafestival.it oppure scrivere a [email protected].