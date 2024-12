Prendersi cura di bimbi e bimbe, incontro il 12 a Maniago

MANIAGO – Per crescere un bambino ci vuole un villaggio: questo antico proverbio africano è particolarmente vero oggi anche nel nostro Paese, dove l’esperienza della genitorialità è sempre più rara, dove le mamme e i papà si ritrovano spesso soli, a corto di saperi e di supporti.

Per questo il Centro per la Salute del Bambino, da 25 anni a servizio dell’infanzia, in particolare di quella più vulnerabile, e a sostegno della genitorialità, si propone di stimolare i vari territori su questi temi e di mettere in rete chi a vario titolo e con diverse competenze e approcci si prende cura dei più piccoli, nella consapevolezza che i primi mille giorni di vita dei bambini e delle bambine sono importantissimi per costruire le fondamenta che li sosterranno nel loro futuro, ma anche con la convinzione che bisogna creare le condizioni e le opportunità perché le famiglie trovino sul loro territorio luoghi ove crescere come genitori e far crescere bene i propri figli o figlie.

Sensibili a questi stimoli e beneficiando di un finanziamento regionale nell’ambito Piano di azione nazionale per il sistema integrato quinquennio 2021-2025 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”, il Comune di Maniago in qualità di Ente capofila e i Comuni delle Valli e Dolomiti Friulane hanno avviato sul territorio la costruzione di relazioni tra professionisti, nell’ottica di creare alleanze con le famiglie e valorizzare la prima infanzia, e organizzato per oggi, 12 dicembre, alle ore 18 al Teatro comunale Verdi di Maniago un incontro di riflessione sul tema “Sistema integrato Zero Sei: le alleanze per prendersi cura dei bambini, delle bambine e delle famiglie”, che prevede un dialogo, moderato dalla giornalista Paola Dalle Molle, tra Sara Serbati, docente di Pedagogia sociale presso il Dipartimento FISPPA, Università di Padova, e Giorgio Tamburlini, pediatra e Presidente del Centro per la Salute del Bambino. La partecipazione è libera.