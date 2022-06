San Quirino presenta ottava edizione “Oltre il DiVino percorso” con le eccellenze del territorio

SAN QUIRINO – Dopo due anni di attesa, torna finalmente l’evento enogastronomico che meglio rappresenta l’identità territoriale di San Quirino. Nelle serate di venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022 l’appuntamento è nel parco di fronte a Villa Cattaneo per l’ottava edizione di “Oltre il DiVino Percorso – Ospiti al Brolo”.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la ProLoco, propone la formula vincente, già testata in precedenza, del venerdì dedicato ai vini e ai piatti di selezionati ristoranti e il sabato alle birre artigianali friulane e assaggi realizzati con prodotti locali.

Tanta musica, due Masterclass di bollicine e bianchi, cocktail “divini” preparati dai ragazzi di Fiba Academy, la gara di tiro alla fune valida per il campionato italiano, laboratori per i più piccoli e infinita voglia di divertimento spensierato, immersi nel verde.

Ad avvalorare la manifestazione, la location che si rivela impreziosita del Centro di Catalogazione e Documentazione dei Magredi, terminato pochi mesi fa, e dalla mostra di Valter Trevisiol in Villa che inaugura il 30 giugno.

Aspettando Oltre il DiVino Percorso

Si brinda all’estate circondati dalla cultura al Parco Brolo per Oltre il DiVino Percorso.

In attesa dell’inizio della manifestazione, si inaugurerà giovedì 30 giugno alle ore 20 a Villa Cattaneo la mostra “filiForme” di Valter Trevisiol, artista pordenonese che opera da anni nel settore tessile e che esprime la sua arte creativa attraverso l’utilizzo delle stoffe o dei semplici filati. La mostra sarà visitabile anche durante l’evento fino alle ore 21. Resterà in Villa fino al 19 luglio.

Venerdì 1 luglio: vini e delizie al Brolo

Il percorso di degustazione di venerdì inizierà alle 19 e rappresenta il perfetto connubio tra i vini selezionati dalle undici cantine aderenti e i piatti creati dai cuochi dei sei ristoranti del pordenonese presenti all’evento. Per l’abbinamento, l’organizzazione si è avvalsa del prezioso il consiglio di Pier Dal Mas, titolare del ristorante stellato La Primula di San Quirino.

La novità nel programma della prima serata sta nelle due Masterclass che si terranno sotto il portico del Centro di Catalogazione: alle 18.30 per i vini spumanti (in lingua inglese) e alle 20 per i bianchi fermi. La musica dal vivo sarà di Ronnie Grace in duo e proseguirà con il dj set con Big Manu.

Sabato 2 luglio: birre e sapori del Friuli Venezia Giulia al Brolo

I cinque birrifici artigianali e le sei aziende agroalimentari chiamate a presenziare per il sabato sono stati scelti con l’obiettivo di dare anche agli appassionati del luppolo l’opportunità di godersi la bellezza del Brolo by night.

I bambini, oltre a divertirsi nell’area giochi del parco, possono partecipare in prima serata al laboratorio di tessitura “del recupero” preparato dall’associazione FoodEtica. Mentre i piccoli tessono, i grandi assistono alla gara di tiro alla fune categoria 640 kg e a seguire 480 kg, valevole per il campionato italiano e organizzata da Tear Force. L’intrattenimento musicale sarà di Enea Dj.

L’evento, per entrambe le serate, è aperto al pubblico e la prenotazione sarà necessaria esclusivamente per le Masterclass e il laboratorio di tessitura. Tutte le informazioni, il calendario degli appuntamenti e la lista delle cantine, dei ristoranti, dei birrifici e delle aziende agricole presenti si trovano nel sito www.oltreildivinopercorso.it