Sguardi sul Tessile, inaugurata mostra Morandini alla Savio

PORDENONE – Inaugurata ieri, 25 ottobre, alla Savio Macchine Tessili, la mostra, dal titolo “SGUARDI SUL TESSILE” omaggio alle straordinarie opere di Gina Morandini presenti negli spazi aziendali di Savio e aperta al pubblico fino al 3 dicembre. Sarà visitata da classi intere di studenti, già prenotate per la visita, provenienti dalla nostra Regione e dal Triveneto.

La stretta di mano (nella foto) è tra Annamaria Poggioli Presidente de “Le Arti Tessili”, Associazione che ha sede nel territorio pordenonese dal 1987 e l’amministratore delegato della Savio Macchine Tessili, Mauro Moro, che ha messo in evidenza la proficua collaborazione con l’associazione attraverso ben 3 calendari aziendali e un quarto già in stampa per il 2025, realizzati con scatti di dettagli di opere tessili del Premio Valcellina Award, concorso internazionale di arte tessile contemporanea di cui le Arti Tessili con sede a Maniago vantano ben 11 edizioni.

Nel suo intervento Annamaria Poggioli ha evidenziato i punti in comune tra Savio e l’Associazione che presiede, e che consistono, oltre alla passione per il filo, anche e soprattutto nella fiducia nei giovani che entrambe le realtà, Azienda e Associazione, hanno coinvolto e valorizzato in percorsi progettuali e di formazione.