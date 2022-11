Spilimbergo “Distretto del Mosaico”, convegno in Università

SPILIMBERGO – Prosegue la progettualità di “Spilimbergo Città del mosaico” avviata con Mosart-Spilimbergo Mosaic Art Festival 2019 e che continua a guardare anche il mosaico e l’arte musiva come volano di marketing territoriale, innovazione e occupazione.

Per iniziativa dell’Amministrazione Comunale, assessorato alle attività produttive e al turismo – in collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone, ISIA Roma Design sede di Pordenone, ConfCommercio – Ascom, Confartigianato Imprese Pordenone, Scuola Mosaicisti del Friuli e con il coinvolgimento dei Comuni della destra Tagliamento e di tutta la Regione – giovedì 17 novembre alle 9.30 nell’Aula Magna del Consorzio Universitario a Pordenone si è tenuta l’iniziativa “Distretto del Mosaico. Per una riqualificazione del territorio” curata dall’Arch. Silvana Annicchiarico.

A portare i saluti istituzionali sono stati Paolo Candotti, Presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, Enrico Sarcinelli, Sindaco della Città di Spilimbergo, Anna Bidoli Assessora alle Attività Produttive e al Turismo, Stefano Lovison, Presidente Scuola Mosaicisti del Friuli.

Ad aprire gli interventi Silvana Annicchiarico Designer Curator e Docente con un approfondimento sul Mosaico come valorizzazione culturale del territorio capace di produrre economia, cui è seguito il report di Carolina Frandoli, laureata ISIA e tra i protagonisti del workshop Dreams Park tenuto a Spilimbergo sotto la supervisione di uno dei geni del designer internazionale designer Stefano Giovannoni. Luca Penna Direttore Ascom-Confcommercio Imprese per l’Italia di Pordenone ha sottolineato il ruolo dei distretti del commercio per la rigenerazione e sviluppo dei territori, Barbara Bertoia, delegata da ConfArtigianato – Unione artigiani di Pordenone che ha illustrato come il Mosaico possa essere un valore aggiunto nella riqualificazione di aree urbane.

Tommaso Salvatori Direttore di ISIA Roma che ha tracciato la via del Design territoriale, ovvero il recupero e reinvenzione delle culture artigianali. Infine Gian Piero Brovedani, Direttore Scuola Mosaicisti del Friuli con un intervento sul Mosaico in Friuli Venezia Giulia.

Con l’evento “Distretto del Mosaico. Per una riqualificazione del territorio” – ha spiegato l’assessora Anna Bidoli, Assessora al turismo e alle attività produttive – “intendiamo aprire riflessioni sui possibili strumenti di riqualificazione e rigenerazione urbana del territorio, partendo da una delle nostre eccellenze: il mosaico.

Grazie al confronto con le associazioni di categoria e il mondo universitario vogliamo approfondire, analizzare e riflettere sulle molteplici possibilità e opportunità, che si possono creare grazie alle alleanze strategiche tra enti, istituzioni e associazioni.

In continuità con la progettazione di “Spilimbergo, città del mosaico”, il convegno identifica l’arte musiva come chiave per la riqualificazione delle nostre città e la rigenerazione dei nostri saperi e delle nostre tradizioni, costituendo nel contempo un volano di marketing turistico culturale per nostro Friuli occidentale.

Tutto questo partendo proprio da un progetto di design elaborato dai giovani laureandi di ISIA che hanno guardato e applicato con occhi creativi il mosaico, sotto la supervisione di uno dei geni del designer italiano Stefano Giovannoni, che abbiamo avuto l’onore di ospitare nella nostra città”.