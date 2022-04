Successo di pubblico per Donne Protagoniste 2022

PORCIA – Grande soddisfazione per l’assessore alla cultura, Lorena Blarasin, e le curatrici Franca Benvenuti e Alessandra Santin per il successo della 14° edizione della rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, finalmente tornata in presenza dopo due anni di sospensione.

La mostra NOTE A MARGINE, fulcro della rassegna, e i cinque incontri proposti, attraverso arte, letteratura, attualità, teatro e musica, hanno acceso i riflettori sull’universo femminile e hanno avuto un’importante risposta da parte del pubblico che ha seguito numeroso e con vivo interesse i vari eventi che si sono svolti dal 5 marzo al 10 aprile.

Inoltre le visite guidate alla mostra, rivolte sia ad alcune classi delle scuole elementari Gabelli di Porcia che a gruppi di adulti, sono state particolarmente apprezzate dimostrando, come scriveva Umberto Eco, che l’opera d’arte contemporanea, aperta al dialogo, ha bisogno dello sguardo attivo e critico dello spettatore per dotarsi di un senso che non è mai uguale, proprio perché non è uguale la sensibilità di ogni persona che la ammira.

Anche quest’anno la mostra è stata sostenuta dalla Fondazione Giovanni Santin che ha l’obiettivo di promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea e degli artisti del territorio, mentre i vari eventi hanno visto importanti collaborazioni con associazioni e privati come: Utle Porcia, Associazione Don Chisciotte aps, Proloco Pro Porcia, Orchestra a Plettro Sanvitese odv, Associazione teatrale Le Muse Orfane, Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, FIDAPA sez. di Pordenone, Sorsi e Percorsi, Azienda dei Principi di Porcia e Brugnera.

Franca Benvenuti