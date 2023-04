Torna il 15 e 16 a Cordenons il Salotto dell’Asparago

CORDENONS – Torna il 15 e 16 aprile a Cordenons, in piazza della Vittoria, il Salotto dell’Asparago, iniziativa promossa da ConCentro, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Pordenone – Udine, il Comune di Cordenons la Proloco e l’Associazione Sviluppo e Territorio. Una iniziativa che, ricordano gli organizzatori, è possibile perché «proprio in questa porzione del Pordenonese si fondono due grandi ecosistemi, Magredi e Risorgive, dov’è possibile coltivare circa 750 quintali di asparago bianco l’anno».

In Friuli Venezia Giulia, invero, da oltre due secoli, i produttori lavorano per affinare le tecniche di coltivazione, ma nella terra dell’area di Cordenons, grazie alla fertilità del terreno, al microclima e alle condizioni di ventilazione peculiari, gli asparagi assumono caratteristiche uniche, di gusto, profumo ed estetica.

L’asparago bianco è senza dubbio uno degli ortaggi maggiormente apprezzati e presenti sulle tavole degli italiani in primavera, ricco di vitamine e sali minerali, con poche calorie e proprietà diuretiche.

Tanti gli appuntamenti in calendario: da segnalare, sabato, a partire dalle 16, un convegno a cura del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna in collaborazione con Coldiretti Pordenone, Comune di Cordenons e la stessa ConCentro dal titolo “L’importanza dell’acqua in orticoltura: prepariamo il futuro”.

Poco più tardi l’inaugurazione della kermesse, con la partecipazione dei Papu. Domenica super-intensa con gite in bicicletta alla scoperta dell’asparago, tour gratuiti con pulmino nelle zone di produzione e raccolta dell’Asparago bianco di Cordenons, visite guidate alla scoperta del Noncello e/o dei Magredi e delle risorgive e laboratori di decoupage per i bambini.

Il tutto allietato da stand enogastronomici top. Inoltre, ad aprile, si potrà assaporare il menù speciale a base di asparago e prodotti del territorio confezionato appositamente per voi dai ristoranti aderenti.