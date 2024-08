Un pizzaiolo pordenonese al Pizza Bit Competition. Finale il 7 settembre

MILANO – Ci sarà anche un po’ di Friuli Venezia Giulia alla finale di Pizza Bit Competition il concorso più importante in Italia per il settore della pizzeria, organizzato da Molino Dallagiovanna.

L’appuntamento è per sabato 7 settembre nella sede dell’azienda di Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, dove, in occasione della Festa dei Granai, i nove finalisti del Pizza Bit Competition si sfideranno a colpi di pizze d’autore per decretare il nuovo Ambassador dell’azienda molitoria leader in Italia per il comparto delle farine.

Pizza Bit Competition, quest’anno alla terza edizione, è la gara che Molino Dallagiovanna ha ideato per i pizzaioli professionisti: in palio il titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo.

Nove i finalisti in gara con un confronto serrato sulla più tradizionale delle pizze, la Margherita. A valutare i concorrenti sarà una giuria composta da esperti del settore, blogger e giornalisti. La finale come presentatori gli affiatatissimi Andrea Mainardi e Daniele Persegani, chef e noti conduttori televisivi.

Il Friuli Venezia Giulia schiererà Riccardo Tamburrano dell’Hotel Ristorante Pizzeria “Da Luciano” di Zoppola, in provincia di Pordenone. Classe 1994 originario pugliese, Tamburrano vive a Pordenone da quando aveva appena 4 anni. La sua peculiarità è che riesce ad abbinare gli ingredienti ispirandosi ai piatti di chef stellati. Tra le pizze più gettonato nel suo locale c’è “Appuntamento al buio”, inventata al momento.

Ha ottenuto l’accesso alla finale del Pizza Bit Competition con “Aria di lime” che riprende la cucina molecolare base pesce in cui salinità e acidità sono ben bilanciate: acqua di mare (senza utilizzare il sale), farina integrale, crema di datterino giallo, alga giapponese Kombu croccante, tentacolo di polpo cotto a bassa temperatura e ripassato in padella, aria di lime e pomodoro confit rosso. “Mi sento completamente libero di esprimere me stesso e le mie emozioni attraverso il mio lavoro”, racconta.

