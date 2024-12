“A Natale scegli i negozi sotto casa”. Iniziativa Ascom per il commercio di vicinato

PORDENONE – Una campagna di sensibilizzazione per valorizzare e sostenere il commercio di vicinato. Un’iniziativa, promossa per le festività natalizie da Ascom-Confcommercio a livello provinciale, che mira a mettere al centro l’importanza dei negozi sotto casa, simboli di qualità, passione e attenzione alle esigenze dell’opinione pubblica.

«Quest’anno vogliamo sottolineare quanto sia fondamentale scegliere il territorio per gli acquisti, sostenendo le attività locali che ogni giorno contribuiscono a rendere vive le nostre città e i paesi – spiega il presidente dell’associazione Fabio Pillon -. La campagna è un invito a riscoprire il valore della prossimità, dove ogni acquisto o regalo racconta una storia fatta di dedizione e autenticità». E ancora: «In gioco non c’è solamente il Natale o il sistema legato al commercio, ma c’è un tema generale di valorizzazione

dei centri storici. Non tanto le attività di grandi dimensioni quanto soprattutto i piccoli, di cui il Friuli occidentale è pieno. In questi paesi pochi negozi fanno la differenza e lo spegnimento delle vetrine può produrre una desertificazione. Ecco perché dobbiamo recuperare un commercio adeguato, sostenibile e affidabile».

L’invito dei rappresentanti locali di Confcommercio è quello di frequentare il proprio negozio di riferimento. «L’acquisto – spiegano – non è soltanto un valore economico, ma anche un momento sociale importante per la città, i paesi e i piccoli borghi. Il prezzo non può essere l’unico elemento del commercio, ci sono altri valori supplementari e risolutivi da tenere in considerazione».

Ma veniamo all’immagine scelta per la campagna: un Babbo Natale in versione moderna con gli occhiali da sole che attira l’attenzione del consumatore; mentre lo slogan “La scelta che fa la differenza” comunica l’importanza di compiere scelte consapevoli durante il periodo natalizio.

In poche parole i cittadini sono invitati a contribuire al sostegno dell’economia del territorio, mantenendo viva la rete dei negozi di vicinato e contrastando l’anonimato dello shopping online.