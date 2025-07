Al Pordenone Blues & Co. Festival il 15 luglio Joe Satriani & Steve Vai

PORDENONE – I leggendari chitarristi Joe Satriani e Steve Vai saranno finalmente insieme dal vivo il 15 luglio 2025 al Parco San Valentino con un’unica band, la SatchVai Band, per un’imperdibile tappa del Surfing The Hydra Tour 2025.

Le carriere di Satriani e Vai si sono incrociate sin dal principio. Satriani è stato infatti l’insegnante di chitarra di Vai durante gli anni da teenager a Long Island, New York. Il loro rapporto ha continuato a evolversi negli anni e i due hanno condiviso le etichette discografiche a partire dalla Relativity Records, a fine anni Ottanta, per poi spostarsi alla Sony/Epic Records per gran parte dei Novanta. Satriani e Vai hanno inoltre fatto squadra diverse volte nel progetto G3, insieme ad altri virtuosi di fama mondiale.

«Il tour della SatchVai Band è alle porte! Non vedo l’ora di condividere nuovamente il palco con Steve», dichiara Satriani. «Ogni volta che suoniamo insieme torno indietro a quando eravamo dei ragazzini che mangiavano e respiravano musica ogni secondo della giornata, sempre pronti a incalzarci, aiutarci e sfidarci per diventare la versione migliore di noi stessi. E penso che non abbiamo mai smesso di farlo!». Aggiunge Vai «Andare in tour con Joe è sempre un piacere e un onore. È il mio chitarrista preferito per le jam, e ora abbiamo una nuova opportunità di portarle sul palco. Mi sento come se entrambi avessimo raggiunto l’apice della nostra carriera e lo show sarà una grandiosa celebrazione dello strumento più figo del mondo, la chitarra elettrica!».

