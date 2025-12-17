E’ morto Aldo Colonnello, una vita dedicata alla cultura

FVG – Una vita spesa per la scuola, la cultura e la crescita delle nuove generazioni. Il Friuli saluta Aldo Colonnello, maestro elementare e intellettuale gentile, scomparso nei giorni scorsi all’età di 85 anni. Un punto di riferimento per intere comunità, capace di lasciare un segno profondo non solo tra i banchi di scuola, ma anche nel tessuto culturale del territorio.

Nato nel 1940 a Spilimbergo, dopo il diploma all’Istituto magistrale “Caterina Percoto” di Udine, Colonnello intraprese molto presto la strada dell’insegnamento. Nel 1959 svolse il servizio pre-ruolo alla caserma di Maniago e alla scuola popolare di Tramonti di Sotto, entrando poi in ruolo nel 1962. Iniziň così un lungo percorso che lo portò a insegnare a Navarons di Meduno, quindi a Claut nel 1963, l’anno segnato dalla tragedia del Vajont, e successivamente a Fanna. Dal 1967 si stabilì a Grizzo, frazione di Montereale Valcellina, dove rimase fino al 1997, accompagnando alla crescita generazioni di bambini.

Il riconoscimento al suo impegno arrivò anche dal mondo accademico: nel 2016 l’Università di Udine gli conferì la laurea magistrale honoris causa in Scienze della formazione primaria, a testimonianza di una vita interamente dedicata all’educazione.

A delinearne la statura morale e intellettuale fu anche Claudio Magris, che di lui disse: «C’è chi sa essere attento ai valori del luogo restando immune da quella visceralità municipale che oggi rende spesso così ottusa e regressiva la riscoperta di identità ed etnie». È con questo spirito che Aldo Colonnello ha operato per tutta la vita: radicato nella sua terra, ma lontano da ogni chiusura provinciale, interprete di una cultura civile, aperta e profondamente umana. Un’eredità che continua a vivere nei ricordi e negli insegnamenti lasciati a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.