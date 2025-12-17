11.3 C
Pordenone
mercoledì , 17 Dicembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

E’ morto Aldo Colonnello, una vita dedicata alla cultura

EVIDENZANord Est
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

FVG – Una vita spesa per la scuola, la cultura e la crescita delle nuove generazioni. Il Friuli saluta Aldo Colonnello, maestro elementare e intellettuale gentile, scomparso nei giorni scorsi all’età di 85 anni. Un punto di riferimento per intere comunità, capace di lasciare un segno profondo non solo tra i banchi di scuola, ma anche nel tessuto culturale del territorio.

Nato nel 1940 a Spilimbergo, dopo il diploma all’Istituto magistrale “Caterina Percoto” di Udine, Colonnello intraprese molto presto la strada dell’insegnamento. Nel 1959 svolse il servizio pre-ruolo alla caserma di Maniago e alla scuola popolare di Tramonti di Sotto, entrando poi in ruolo nel 1962. Iniziň così un lungo percorso che lo portò a insegnare a Navarons di Meduno, quindi a Claut nel 1963, l’anno segnato dalla tragedia del Vajont, e successivamente a Fanna. Dal 1967 si stabilì a Grizzo, frazione di Montereale Valcellina, dove rimase fino al 1997, accompagnando alla crescita generazioni di bambini.

Il riconoscimento al suo impegno arrivò anche dal mondo accademico: nel 2016 l’Università di Udine gli conferì la laurea magistrale honoris causa in Scienze della formazione primaria, a testimonianza di una vita interamente dedicata all’educazione.

A delinearne la statura morale e intellettuale fu anche Claudio Magris, che di lui disse: «C’è chi sa essere attento ai valori del luogo restando immune da quella visceralità municipale che oggi rende spesso così ottusa e regressiva la riscoperta di identità ed etnie». È con questo spirito che Aldo Colonnello ha operato per tutta la vita: radicato nella sua terra, ma lontano da ogni chiusura provinciale, interprete di una cultura civile, aperta e profondamente umana. Un’eredità che continua a vivere nei ricordi e negli insegnamenti lasciati a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.