Aldo De Pellegrin (Giacinto)

di anni 82
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella,
i figli Lodovico, Manolita e Sabrina,
la nuora, i generi, i nipoti, i cognati
ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 28 marzo alle ore 10.30,
nella chiesa arcipretale di San Quirino, ove
il caro Aldo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 27 c.m.
alle ore 19.00, in chiesa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di San Quirino.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Aldo De Pellegrin . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo