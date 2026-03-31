Guerra in Medio Oriente – Badin: “Bloccare voli da Aviano all’Iran”

AVIANO – Sui voli americani da Aviano per il Medio Oriente come più volte riportato da Pordenoneoggi interviene Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana ed esponente Alleanza Verdi e Sinistra.

“Su un articolo del Wall Street Journal del 23 marzo emerge come La base aerea di Aviano in Italia, è una delle principali installazioni dell’US Air Force che ospita gli aerei cisterna per il rifornimento in volo dei caccia a lungo raggio impiegati per bombardare in Iran.

È il momento che il governo italiano, che si autodefinisce sovranista, abbia un sussulto di dignità e vieti la partenza di questi velivoli per una guerra di aggressione fuori dal diritto internazionale Senza mandato Onu, Nato o dell’Unione Europea.” incalza l’esponente di AVS.

“Il Friuli non è una rampa di lancio e la nostra Costituzione e sovranità non possono essere aggirate dagli Stati Uniti”. Al.Rin.