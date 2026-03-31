15.8 C
Pordenone
martedì , 31 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Guerra in Medio Oriente – Badin: “Bloccare voli da Aviano all’Iran”

Provincia
Aggiornato:
Sandro Rinaldini
By Sandro Rinaldini

AVIANO – Sui voli americani da Aviano per il Medio Oriente come più volte riportato da Pordenoneoggi interviene Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana ed esponente Alleanza Verdi e Sinistra.

“Su un articolo del Wall Street Journal del 23 marzo emerge come La base aerea di Aviano in Italia, è una delle principali installazioni dell’US Air Force che ospita gli aerei cisterna per il rifornimento in volo dei caccia a lungo raggio impiegati per bombardare in Iran.

È il momento che il governo italiano, che si autodefinisce sovranista, abbia un sussulto di dignità e vieti la partenza di questi velivoli per una guerra di aggressione fuori dal diritto internazionale Senza mandato Onu, Nato o dell’Unione Europea.” incalza l’esponente di AVS.

“Il Friuli non è una rampa di lancio e la nostra Costituzione e sovranità non possono essere aggirate dagli Stati Uniti”. Al.Rin.

Ultime news

Necrologi

Carla Sbetti

Flavio -

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.