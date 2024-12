Esce di strada andando al lavoro, muore ragazzo di 25 anni

PORDENONE – Salah Eddine Cancian, 25 anni, di Spilimbergo, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale Cimpello-Sequals nel tratto tra Rauscedo e Zoppola.

Secondo prime informazioni si è trattato di una fuoriuscita autonoma avvenuta all’altezza di Domanins, frazione di San Giorgio della Richinvelda. Per cause in corso di accertamento il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto, una Volkswagen Golf, che dopo aver attraversato la carreggiata opposta si è schiantata contro un albero. La chiamata di emergenza è arrivata da un passante alla centrale operativa regionale della Sores Fvg attorno alle 5.15.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di Spilimbergo che hanno collaborato con il personale sanitario di ambulanza, automedica ed elisoccorso notturno. Per il giovane, che si stava recando al lavoro, in una azienda agricola locale, non c’è stato nulla da fare il medico ha potuto soltanto constatare il decesso. Rilievi e indagini affidate ai carabinieri.