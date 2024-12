Il Pordenone sconfigge il Tricesimo (3-2) ed è campione d’inverno

PORDENONE – Il Pordenone di mister Campaner è campione d’inverno nel campionato di Promozione. Vinto, 3-2 in rimonta, anche il big match con il Tricesimo. Partita vibrante al Bottecchia, con 4 rigori (2 per parte, con doppiette di Toffoli per i ramarri e Cavaliere per gli udinesi).

Gol decisivo di Facca, di testa su cross di Zamuner. Primato del Pordenone sempre più saldo: +7 sull’Aviano, +8 sul Tricesimo, +9 sulla Bujese, +10 sul Corva.

La strada è ancora lunga, ma oggi è stato messo un mattone importante per l’obiettivo finale. Domenica ultima gara del 2024 a Lestans, casa dell’Unione Smt.