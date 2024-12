Medaglia d’oro per l’Edelweiss di Piancavallo

AVIANO PIANCAVALLO – Un riconoscimento che celebra l’eccellenza e la dedizione delle imprese del Friuli occidentale quello ricevuto dal ristorante-pizzeria Edelweiss di Piancavallo, gestito con professionalità dalla famiglia Menegon (nella foto sopra di Lorenzo Cardin).

L’azienda è stata insignita dalla Camera di commercio Pordenone-Udine, del diploma di benemerenza con medaglia d’oro nel corso di una cerimonia svoltasi recentemente al teatro nuovo Giovanni da Udine.

«Sono particolarmente lusingato per il riconoscimento – ha sottolineato il titolare Stefano Menegon -. Ma la soddisfazione più grande è poter contare sui nostri figli in azienda. Un ringraziamento all’ente camerale e all’Ascom-Confcommercio provinciale per il costante supporto di questi anni».

La motivazione del premio manifesta i valori che guidano l’impresa: «Il locale, da tre generazioni, ha sempre dimostrato una spiccata intraprendenza commerciale, puntando sulla qualità della ristorazione e dei servizi nella realtà turistica della stazione di Piancavallo».

La giunta, composta da otto membri, ha voluto mettere in luce l’importanza di attività come quella dell’Edelweiss, che, oltre ad essere una vera eccellenza, rappresentano un punto di riferimento per il turismo locale e un segno di stima per il contributo alla valorizzazione del territorio.

Alla cerimonia sono intervenute autorità e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, sottolineando come l’iniziativa camerale si inserisce in un obiettivo di promozione del lavoro delle imprese locali.

L’interno dell’Edelweiss.