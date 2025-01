Prorogato il termine delle domande per il locale in piazza della Motta

PORDENONE – ​È stato prorogato di un mese il termine di consegna delle domande per l’affidamento del locale in piazza della Motta 2, di proprietà comunale e facente parte del complesso dell’ex Convento di San Francesco.

Dunque il termine ultimo è stato fissato per le ore 12.00 di venerdì 28 febbraio 2025 e tale nuova scadenza consentirà al Comune di effettuare i lavori di sistemazione dell’impianto termico ed elettrico che inizieranno a breve. Il nuovo locale risulterà inoltre ampliato – rispetto all’attuale – e garantirà alla nuova gestione spazi interni più generosi e un aumento sensibile di coperti.

​

Le persone interessate potranno richiedere all’Ufficio Patrimonio di effettuare un sopralluogo per visionare lo stabile e presentare l’offerta, entro la settimana precedente alla scadenza del bando. Questo prevede che per i primi 2 anni il canone annuo di 21.300 euro sia abbattuto del 50%, per un totale di 900 euro al mese, così da venire incontro alle spese che i nuovi locatari dovranno affrontare per l’avvio dell’attività.