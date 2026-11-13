di anni 86
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Ne danno il triste annuncio la moglie Marisa,
la figlia Manuela, il genero Augusto,
le nipoti Martina con Federico e Maria Cristina con Antonio,
il pronipote Lorenzo, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 12 novembre 2026
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I funerali avranno luogo sabato 14 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Venerdì 13 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Aldo.
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Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it