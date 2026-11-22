di anni 90
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Ne danno il triste annuncio la moglie Teresa, i figli Cesare e Cristina,
il genero, la nuora, i nipoti Mattia, Valentina e Federico,
il fratello, la sorella, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
Cordovado, 20 novembre 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 23 c.m. alle ore 15.00
nel Duomo di Cordovado, ove la cara salma
giungerà dall’ Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Domenica 22 c.m. alle ore 19.00 in Duomo a Cordovado
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Pino.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale dei reparti di
Medicina e Chirurgia dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento
per la professionalità e umanità dimostrata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it