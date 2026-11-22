di anni 77
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Ne danno il triste annuncio la moglie Renza, le figlie Laura e Sara,
la sorella Gabriella, i fratelli Silvano e Massimo,
i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Ligugnana di San Vito al Tagliamento, 21 novembre 2026
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I funerali avranno luogo martedì 24 c.m. alle ore 14.30
nella chiesa parrocchiale di Ligugnana. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla dottoressa Ileana Carmen Bucur
e a tutto il personale dell’Hospice di San Vito per le amorevoli cure prestate.
NON FIORI, ma opere di bene.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it