cav. Giovanni Ellerani

di anni 92
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Ne danno il commosso annuncio i figli Pier Giuseppe con Maria Beatrice,
Fabio con Cinzia, Emanuele con Maria, i nipoti Edoardo, Miriam e
Giovanni Maria, la sorella Rita con Angelo,
i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 13 novembre 2026
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I funerali avranno luogo lunedì 16 c.m. alle ore 14.30 nel Duomo
di San Vito al Tagliamento, ove la cara salma
giungerà dal locale Ospedale Civile.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di San Vito al Tagliamento.
Domenica 15 c.m. alle ore 18.00 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Giovanni.
La salma sarà esposta dalle ore 9.30 di lunedì 16 c.m.
presso le celle mortuarie dell’Ospedale.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it