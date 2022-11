DANIELA SARRI

di 52 anni

Ne danno il triste annuncio:la zia, i fratellile cognatele nipoti, la cuginala carissima amica, parenti ed amici tutti.I funerali avranno luogonella Chiesa Parrocchiale di Roveredo in Pianoove la cara Daniela giungerà dalle nuove celledell’ospedale civile di Pordenone, site in via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì alle ore 18.30 in Chiesa.

Seguirà la sepoltura nel cimitero di Roveredo in Piano.

NON FIORI, EVENTUALI OFFERTE VERRANNO DEVOLUTE

ALL’”AREA GIOVANI” DEL C.R.O. DI AVIANO.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne

la cara memoria.