La Polizia intercetta e blocca un uomo dopo un inseguimento

PORDENONE – Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Pordenone, durante un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato un’autovettura sospetta che circolava senza luci e con targhe visibilmente alterate. Alla vista della pattuglia, il conducente ha tentato la fuga a bordo del mezzo, dando luogo a un inseguimento conclusosi nel Comune di Porcia, dove l’auto ha terminato la corsa contro una recinzione stradale.

Il conducente, prontamente bloccato dagli operatori, è stato identificato per un cittadino camerunense di 27 anni. A bordo del veicolo gli agenti hanno rinvenuto quattro biciclette, alcune parzialmente smontate, una tronchesina e del nastro adesivo nero utilizzato per occultare i caratteri alfanumerici delle targhe. L’intero materiale è stato sottoposto a sequestro per ulteriori accertamenti.

L’uomo, rimasto ferito nell’impatto, è stato trasportato presso l’Ospedale Civile di Pordenone, dove è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. Al termine delle attività di rito, è stato deferito in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, falsità materiale, ricettazione e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso, oltre a essere sanzionato per numerose violazioni al Codice della Strada.

Si invitano i cittadini che dovessero riconoscere una o più delle biciclette di seguito rappresentate a recarsi presso la Questura per procedere al relativo riconoscimento e alla restituzione.