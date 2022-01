DOTT. RICCARDO PLATEO

di 93 anni

Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, il figlio, i generi, la nuora,i nipoti Enrica, Francesca, Eleonora, Beatrice e Riccardo ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Sabato 22 alle ore 10.30 partendo

dall’abitazione dell’Estinto in Via dei Gelsi N° 40

per la chiesa Arcipretale di Azzano Decimo.

Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 20.00

nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Fanna.