Comune, aperto il Bando Caregiver per il 2025

PORDENONE – ​A seguito dell’assegnazione al Comune di Pordenone, in qualità di ente gestore dell’Ambito del Noncello, dei relativi fondi regionali pari a 60.711 euro, sono stati aperti i termini del Bando Caregiver per l’anno 2025. La misura prevede l’erogazione di 300 euro per massimo 12 mesi a caregiver familiari residenti in Friuli Venezia Giulia che si prendono cura in ambiente domiciliare di persone residenti nei Comuni dell’Ambito del Noncello (Pordenone, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Zoppola).

​

«Nel quadro dei mutamenti sociodemografici che vedono elevati tassi di invecchiamento della popolazione, con conseguente aumento di cronicità delle malattie e casi di non autosufficienza – specifica l’assessore alle Politiche Sociali e presidente dell’Ambito Guglielmina Cucci – il contributo va nella direzione della valorizzazione del caregiver familiare, della centralità della persona, del ruolo della famiglia e della rete di supporto familiare. La figura del caregiver, che assiste un proprio familiare nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, viene riconosciuta quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari.

Favorire la domiciliarità significa mettere al centro la persona e ritardare l’istituzionalizzazione, dando respiro al sistema sociosanitario».

​È considerato caregiver familiare chi assiste e si prende cura del coniuge, del partner a cui è legato da unione civile o di cui è convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, o di un familiare entro il terzo grado nei casi previsti dalla norma (L.104/1992). Gli assistiti sono persone che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sono autosufficienti e in grado di prendersi cura di sé, e sono riconosciute invalide in quanto bisognose di assistenza globale e continua di lunga durata o sono titolari di indennità di accompagnamento. I soggetti beneficiari devono avere la residenza in Friuli Venezia Giulia e possedere un reddito ISEE familiare non superiore a 30 mila euro.

​

Afferma il sindaco Alessandro Basso: «In questo momento particolare, con la struttura della popolazione in mutamento cui si somma la modifica della compagine familiare, si rende necessario valorizzare queste figure che, a ben guardare, si assumono l’onere di aiutare il nostro sistema sociosanitario sgravandolo di un carico numeroso. Su questa partita anche noi vogliamo fare la nostra parte con il presente Bando che va nella direzione di aiutare, in particolare, tutta una serie di soggetti fragili e bisognosi di aiuto. Questa Amministrazione sarà sempre al fianco di questi soggetti deboli e delle loro famiglie garantendo quello che è un reale bisogno di assistenza».

​

La domanda per ottenere il beneficio economico, che verrà erogato in base alla graduatoria, può essere presentata fino al 9 settembre 2025, inviando la documentazione richiesta a [email protected] o a [email protected], indirizzo quest’ultimo al quale si può anche scrivere per informazioni o chiarimenti, ferma restando la possibilità di rivolgersi alla sig.ra Marta Possamai, presso l’ufficio FAP del Settore III – Servizi alla Persona e alla Comunità (Palazzo Crimini – Piazzetta Calderari 2, Pordenone) nelle giornate di martedì e venerdì, dalle ore 11 alle 13, tel. 0434-392633. In alternativa ci si può rivolgere nelle sedi dei servizi sociali del comune di appartenenza dell’assistito.

​La modulistica è reperibile sul sito del Comune di Pordenone nella sezione “Avvisi”.