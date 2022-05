EZIO PICCININ

di 60 anni

Ne danno il triste annuncio:il fratello, la sorellai cognati, le nipotila figlia, i parenti e gli amici tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 18 maggio

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore

ove il caro Ezio giungerà dall’ospedale civile di Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cordenons.

Per volontà di Ezio, non fiori ma offerte

per la Via di Natale di Aviano e per la ricerca sul cancro.

Martedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.